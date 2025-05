Manh mối tìm ra người phụ nữ sát hại nhân tình ở An Giang

Theo cảnh sát, cửa nhà nạn nhân không bị cạy khóa, camera bị gỡ, chủ nhà bị chém hàng chục nhát trong tư thế không phòng bị... đã tố cáo hung thủ có quan hệ tình ái.

Đó là nhận định của các điều tra viên Công an tỉnh An Giang khi đến hiện trường vụ án mạng tại xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, hôm 14/5. Nạn nhân là ông Trần Đắc Phong, 47 tuổi, viên chức.

Hiện trường vụ án là căn nhà của nạn nhân tại xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Ảnh: Tiến Tầm

Ông Phong bị sát hại với 49 vết thương trên người, trong căn nhà khóa cửa bên ngoài. Nạn nhân sống một mình sau khi ly hôn vợ, con gái thỉnh thoảng ghé thăm. Trước đó, sau nhiều ngày không liên lạc được, người con gái đến nhà tìm, tá hỏa khi thấy cha bị sát hại.

Kết quả điều tra tại hiện trường ghi nhận nạn nhân bị mất điện thoại di động, một số giấy tờ tùy thân nhưng trong nhà không có dấu vết cạy phá, lục tìm tài sản.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang, nhận định hung thủ xuống tay là người thân quen, không loại trừ là tình nhân vì được ông Phong mở cửa phòng ngủ giữa đêm khuya. Ngoài ra, ông Phong bị chém rất nhiều nhát trong tư thế không phòng bị, hiện trường không dấu vết giằng co.

Ban chuyên án tập trung hướng điều tra về mối quan hệ tình cảm gần đây của nạn nhân. Trong đó nổi lên Nguyễn Thị Kim Hoa, 31 tuổi, có nhiều năm làm vệ sĩ.

Làm việc với cơ quan điều tra, ban đầu Hoa phủ nhận liên quan án mạng, nhưng sau đó thừa nhận tội. Hoa khai có quan hệ tình cảm với ông Phong, thường xuyên bị người tình bạo hành, dùng ảnh "nóng" để ép quan hệ tình dục. Vì uất ức, cô lên kế hoạch trả thù.

Hoa nhiều lần khẳng định một mình xuống tay với người tình vì bản thân biết võ, "có kinh nghiệm đánh đấm".

Hoa và Luân tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiến Tầm

Các điều tra viên nghi ngờ lời khai của Hoa, cho rằng cô không thể một mình chém người đàn ông cao lớn như ông Phong đến 49 nhát. Kết quả trích xuất các camera xung quanh khu vực cho thấy Hoa đã đến nhà nạn nhân cùng một thanh niên. Từ đây, đồng phạm của Hoa được xác định là cháu ruột Nguyễn Văn Luân, 21 tuổi.

Luân không nghề nghiệp, cha mẹ ly hôn, sống cùng ông bà ngoại. Tối hôm xảy ra vụ án, Hoa rủ cháu trai đi sát hại ông Phong, mang theo 3 con dao, một bình xịt hơi cay.

Khi đến phòng ngủ của người tình, Hoa bước vào nói "hello anh yêu" rồi cùng Luân chém liên tiếp đến khi nạn nhân gục trên giường. Gây án xong, cả hai vào nhà vệ sinh rửa vết máu trên người, bỏ hung khí vào túi, khóa cửa nhà. Trước khi rời đi Hoa còn ra sau nhà tháo camera.

Dì cháu Hoa đang bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Giết người. Cơ quan điều tra đang làm rõ lời khai của hai nghi phạm.

Ngọc Tài - Tiến Tầm