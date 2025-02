Manh mối tìm ra kẻ vì ghen phá nát vườn cây của em vợ

Gia LaiXung quanh vườn cà phê bị chặt phá ít nhà dân, hiếm camera an ninh nhưng cảnh sát phát hiện hình ảnh gã đàn ông khả nghi chạy xe máy lướt qua trong khoảng 2 giây.

"Khi chạy xe đến gần rẫy của nạn nhân, người này tắt đèn, trên xe có cưa cầm tay. Đây là manh mối quan trọng giúp cơ quan điều tra nhanh chóng lần ra Đặng Văn Thêm - nghi phạm dùng cưa phá hoại vườn cà phê, sầu riêng của người em vợ", thượng tá Nguyễn Chí Công, Phó Công an huyện Mang Yang, cho biết ngày 19/2.

Đơn vị đang trưng cầu giám định giá trị thiệt hại của vườn cây, điều tra Thêm về tội Hủy hoại tài sản; đồng thời tiếp tục làm rõ các tình tiết liên quan vụ án và các dấu hiệu tội phạm khác.

Đặng Văn Thêm tại vị trí gây án. Ảnh: Công an huyện Mang Yang

Ngày 13/2, chị Giang Phương Thanh (38 tuổi, ngụ xã Đăk Ta Ley) trình báo vườn cà phê, sầu riêng, hồ tiêu của mình bị chặt phá. Qua kiểm đếm, cơ quan điều tra xác định có 101 cây cà phê, 145 dây tiêu và 5 cây sầu riêng bị cắt cành, gốc. "Tình trạng vườn cây cà phê bị chặt phá rất khó truy tìm thủ phạm vì dấu vết để lại không rõ ràng. Nhưng ở vụ này tính chất nghiêm trọng nên Công an huyện nhanh chóng cử các trinh sát nhiều kinh nghiệm phối hợp cùng công an xã và tổ an ninh trật tự địa bàn truy xét nghi phạm", thượng tá Nguyễn Chí Công kể.

Vụ việc cho thấy nhiều khả năng xuất phát từ việc trả thù nhau, và thực tế nạn nhân có mâu thuẫn với một số người, nhưng các thông tin công an thu nhặt được khá mù mờ. Đến ngày 16/2, nghi vấn đổ dồn về Thêm (là chồng của chị họ nạn nhân) vì cả hai có nợ nần tiền bạc.

Sau khi dành nhiều ngày rà soát camera an ninh toàn bộ khu vực, điều tra viên phát hiện hình ảnh người đàn ông chạy xe máy lướt qua khoảng 2 giây với nhiều nghi vấn. Đặc biệt, nhân dạng người này khá giống Thêm. Nhiều trinh sát tiếp tục thu thập chứng cứ.

Bị triệu tập làm việc, lúc đầu Thêm phủ nhận, nhưng sau đó phải thừa nhận trước những bằng chứng cơ quan điều tra đưa ra. Anh ta khai có mâu thuẫn trong nợ nần tiền bạc và "quan hệ tình cảm ngoài luồng" với chị Thanh. Gần đây, nghi ngờ chị này có quan hệ với người đàn ông khác nên đã dùng cưa phá hoại vườn cây của chị Thanh đêm 12 và 13/2 để trả thù.

Chị Thanh đau buồn sau khi vườn cây bị anh rể chặt phá. Ảnh: Trần Hóa

Tuy nhiên, chị Thanh phủ nhận việc có quan hệ tình cảm với Thêm, đồng thời cho biết đã tố giác bị anh ta cưỡng hiếp nhiều lần.

Chị này kể, năm ngoái, sau khi ly hôn, chị và hai con nhỏ được Thêm hỗ trợ, đưa từ Lâm Đồng sang Gia Lai sinh sống. Thêm cũng cho chị vay 300 triệu đồng để mua khu vườn ở thôn Nhơn Thọ với giá 400 triệu đồng. Anh ta đứng tên giấy đặt cọc.

Khu rẫy cách nhà Thêm khoảng 5 km, rộng hơn một ha trồng cây công nghiệp đã trên 10 năm, phát triển tốt và đang cho thu hoạch. Mẹ con chị Thanh ở đây.

Theo người phụ nữ này, trước khi xảy ra vụ vườn cây bị chặt phá, giữa chị và Thêm xảy ra nhiều mâu thuẫn. Gã anh rể nhiều lần yêu cầu chị dọn về ở chung nhà với vợ chồng anh ta nhưng chị từ chối. Thêm tức giận, dùng giấy đặt cọc để gây sức ép đòi nợ và ép chị quan hệ tình dục nhiều lần. Sau đó, nhà của chị thường xuyên bị ném đá gây hư hỏng, máy bơm nước tưới cà phê bị đốt cháy.

Trần Hóa