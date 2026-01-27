Manh mối tìm ra kẻ trộm thiên nga của Thảo Cầm Viên Sài Gòn

TP HCMTừ chiếc kìm cắt sắt ở hiện trường và dữ liệu camera bãi xe, cảnh sát bắt 2 người trong vụ trộm thiên nga trắng trị giá 60 triệu đồng tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Ngày 27/1, Công an Phường Sài Gòn (quận 1 cũ) cho biết đã tạm giữ người đàn ông 48 tuổi để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Liên quan vụ việc, người mua cá thể thiên nga cũng bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Nghi can trộm thiên nga (áo cam) và người mua. Ảnh: Công an TP HCM

Trước đó, sau khi tiếp nhận tin báo của Ban quản lý Thảo Cầm Viên về việc mất một cá thể thiên nga trắng nuôi trong khuôn viên, Công an phường đã trích xuất hệ thống camera an ninh tại khu vực chuồng nuôi, xác định có người đột nhập trái phép, để lại hiện trường một chiếc kềm cắt sắt.

Từ các dấu vết thu thập được và dữ liệu camera khu vực bãi giữ xe, công an tập trung truy xét những người nghi vấn. Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt giữ người đàn ông 48 tuổi đang lẩn trốn tại xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh). Người này khai đã mang thiên nga bán cho một người tại TP Cần Thơ.

Do vụ việc liên quan động vật nuôi bảo tồn, tổ công tác đã phối hợp các đơn vị truy tìm, giải cứu cá thể thiên nga. Con vật sau đó được bàn giao lại cho Thảo Cầm Viên trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Thiên nga được giải cứu, trao lại cho Thảo Cầm Viên. Ảnh: Công an TP HCM

Trước đó, bà Vũ Thị Hương Giang, Tổng giám đốc Thảo Cầm Viên Sài Gòn, cho biết nhân viên kiểm tra khu chuồng gia cầm lúc 6h cùng ngày phát hiện mất một thiên nga mái nuôi chung với đàn hồng hạc trong khu chuồng rộng hàng trăm m2.

Thiên nga trắng có tên khoa học Cygnus olor, thuộc họ Vịt (Anatidae), con trưởng thành có thể nặng khoảng 15 kg, sải cánh dài đến 1,7 m, lông trắng hoàn toàn, mỏ màu cam viền đen.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn rộng 20 ha, được xây dựng hơn 160 năm trước, hiện nuôi dưỡng 138 loài động vật cùng hàng trăm loài thực vật quý hiếm.

Người đàn ông bắt trộm thiên nga rời Thảo Cầm Viên bị camera an ninh ở cổng ghi lại. Ảnh: Thảo Cầm Viên

Quốc Thắng