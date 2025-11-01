Manh mối lạ lật tẩy 'người chồng hoàn hảo' thích mua dâm

MỹCái chết đột ngột của người vợ Simeonette Mapes đã vạch trần những bí mật đen tối về cuộc sống hai mặt đang được chồng cô, kẻ nói dối xảo quyệt Jonathan Crupi, cố sức che giấu.

Ngày 5/7/2012, Simeonette Mapes, 29 tuổi, được phát hiện bị đâm chết, nằm sấp trong vũng máu ở lối vào nhà trên đảo Staten, New York.

Là người hâm mộ cuồng nhiệt của Disney, Simeonette từng mơ về một cuộc sống như cổ tích. Cô dường như đã đạt được ước nguyện khi kết hôn với người chồng cuốn hút Jonathan Crupi, 30 tuổi. "Tôi từng nói với mọi người rằng tôi không thể tìm được chàng rể nào tốt hơn thế", mẹ Simeonette, bà Theresa Mapes, chia sẻ trên chương trình Dateline: Secrets Uncovered.

Vợ chồng Simeonette cùng dạy học tại một trường công lập ở khu vực phức tạp của Brooklyn. Cả hai được ca ngợi là luôn nỗ lực hết mình vì học sinh.

Được học sinh gọi là "mẹ Mapes", Simeonette thường xuyên hỗ trợ và động viên các em, quyên góp tiền để mua váy dạ hội cho học sinh khó khăn và hát nhạc phim Disney để tiết khoa học xã hội thú vị hơn. Jonathan cũng được yêu mến không kém ở khoa tiếng Anh của trường nhờ tính cách hài hước, nhiệt tình.

Cuộc sống của cặp đôi này có vẻ hoàn hảo cho đến khi thi thể Simeonette được phát hiện vào sáng 5/7/2012.

Simeonette Mapes (trái) và Jonathan Crupi. Ảnh: Oxygen

Jonathan khai với điều tra viên rằng rời nhà vào khoảng 7h30 và dành cả buổi sáng để làm việc lặt vặt, mua vé xem kịch để kỷ niệm 5 năm ngày cưới sắp tới, chạy qua trường để lấy dụng cụ dạy học hè, mua giày thể thao và kiểm tra ôtô.

Jonathan còn nói đã ghé qua Home Depot để mua sơn sửa nhà, nhưng khi không thể liên lạc được với vợ, anh ta vội quay về mà không vào trong cửa hàng.

Sau đó, khoảng 14h30, Jonathan hét lên trong cuộc gọi 911 rằng vừa về nhà thì thấy nhà cửa bị lục tung, vợ nằm trên vũng máu. "Vợ tôi chết rồi... Ôi trời ơi. Tôi nghĩ nhà tôi bị trộm", anh ta nói.

Manh mối kỳ lạ ở hiện trường

Cảnh sát New York đến nhà sau vài phút và phát hiện Simeonette bị đâm chết bằng 15 nhát dao, hầu hết ở lưng cùng với một số vết ở phổi, tim. Số lượng vết đâm quá nhiều khiến điều tra viên suy đoán hung thủ "rất tức giận và quyết khiến nạn nhân phải chết".

Cảnh sát cũng nhận thấy ngôi nhà hỗn loạn, đồ đạc bị lục tung, các ngăn kéo bị trút xuống, cửa kính trượt phía sau nhà hé mở. Jonathan khẳng định cửa này đóng khi anh ta rời khỏi nhà.

Các điều tra viên tìm thấy những con dao trong máy rửa chén và thu thập mẫu ADN trên cửa sau.

Ngôi nhà của vợ chồng Crupi là hiện trường án mạng năm 2012. Ảnh: NYP

Cảnh sát cân nhắc đến khả năng Simeonette bị giết trong một vụ đột nhập trộm cắp, nhưng những đồ vật có giá trị như trang sức, thẻ tín dụng và bộ sưu tập giày thể thao đắt tiền của Jonathan đều còn nguyên vẹn. Ngôi nhà cũng không có dấu hiệu bị đột nhập và những người hàng xóm không nghe thấy tiếng ồn ào.

Một giả thuyết khác là người nào đó trong trường có ý định hãm hại nữ giáo viên. Simeonette và Jonathan từng chứng kiến một vụ xả súng gần trường chỉ một tuần trước khi cô qua đời, nhưng Simeonette chưa bao giờ báo cáo nhìn thấy điều gì có thể nhận dạng được kẻ nổ súng. Các băng đảng đối thủ trong khu vực thậm chí còn đình chiến vào ngày diễn ra tang lễ để tưởng nhớ Simeonette.

Nhưng có một manh mối kỳ lạ được tìm thấy tại hiện trường vụ án. Khi phân tích mẫu ADN lấy từ cửa sau, cảnh sát phát hiện hỗn hợp ADN của Jonathan và một phụ nữ không rõ danh tính. Tuy nhiên, phần lớn chứng cứ ngoại phạm của Jonathan sáng hôm đó, ngoại trừ chuyến đi được cho là đến Home Depot, đã được chứng minh bằng dữ liệu camera giám sát.

Mối quan hệ bí mật với gái mại dâm

Hơn một tháng trôi qua, cuộc điều tra có bước ngoặt khi cảnh sát phát hiện một manh mối trong điện thoại di động của Simonette, bất ngờ vạch trần cuộc sống hai mặt bí mật của chồng cô.

Trước khi chết, Simonette đã lưu một số điện thoại trong danh bạ dưới cái tên chung chung là "phụ nữ". Cô đã tìm kiếm trên Google số điện thoại này qua máy tính xách tay do trường học cấp. Nhà chức trách truy ra số điện thoại đó là của một gái mại dâm có biệt danh "Pumpkin".

Khi bị thẩm vấn vào ngày 15/8, "Pumpkin" xác nhận đã duy trì quan hệ với Jonathan trong hai năm qua, thậm chí còn gặp anh ta tại một nhà nghỉ vào ngày Simonette bị sát hại, lúc 12h45 - trùng với thời điểm anh ta khai rằng đang ở Home Depot.

Thông thường, Jonathan sẽ gọi điện cho "Pumpkin" trước vài tuần để sắp xếp cuộc hẹn. Nhưng hôm đó, anh ta gọi cho "Pumpkin" từ một số điện thoại khác, nói "Tôi cần gặp cô hôm nay". Cảnh sát tìm thấy chiếc điện thoại di động được sử dụng để liên lạc với "Pumpkin" trong quá trình khám xét nhà Jonathan sau đó.

Xét nghiệm cho thấy ADN của "Pumpkin" chính là mẫu ADN chưa xác định được tìm thấy trên cửa sau, tuy nhiên, cô ta khẳng định không có mặt tại nhà vợ chồng Jonathan vào ngày hôm đó. Dữ liệu điện thoại di động cũng cho thấy "Pumpkin" không ở gần hiện trường vụ án.

Nhà chức trách kết luận rằng ADN của "Pumpkin" có trên tay nắm cửa do "Jonathan đã sờ soạng khắp người cô ta rồi chạm vào tay nắm cửa", để lại mẫu ADN hỗn hợp.

Việc kiểm tra máy tính của Jonathan cũng cho thấy anh ta thường xuyên truy cập các trang web khiêu dâm và gái gọi, chi số tiền lớn để phục vụ cho các cuộc tình ngoài luồng. Theo cảnh sát, tiền của Simonette đều dùng để chi trả hóa đơn và thực phẩm, còn tiền của Jonathan thì dùng để mua giày thể thao và ngoại tình.

Động cơ của người chồng dối trá

Vì số điện thoại của "Pumpkin" được lưu trong danh bạ của Simeonette, cảnh sát kết luận rằng cô đã phát hiện cuộc sống bí mật của chồng trước khi chết.

Các điều tra viên cũng phát hiện đó không phải là bí mật duy nhất mà Jonathan giấu kín. Ở New York, tất cả giáo viên trường công phải có bằng thạc sĩ. Dù hai vợ chồng đều đăng ký chương trình thạc sĩ tại Cao đẳng Staten Island, chỉ Simeonette nhận được bằng, trong khi Jonathan chưa từng đến lớp.

Không lâu trước khi Simeonette qua đời, Jonathan đã nhận được tối hậu thư từ hiệu trưởng nhà trường khiến anh ta có nguy cơ mất việc.

Bà Theresa cho biết con gái đã biết chuyện vào ngày 2/7 và dự định truy hỏi Jonathan về những lời nói dối, đồng thời đang thực hiện các bước để chấm dứt mối quan hệ. "Con bé đã hứa với tôi là sẽ ra đi. Nó đã kết thúc với anh ta", bà Theresa nói.

Jonathan Crupi bị bắt bốn tháng sau cái chết của vợ. Ảnh: Nytimes

Dựa trên các bằng chứng, cảnh sát tin rằng Jonathan có liên quan đến cái chết của vợ, nhưng họ không thể chứng minh giả thuyết của mình cho đến khi giám định pháp y đưa ra kết luận rằng Simeonette đã chết trước 7h30 ngày hôm đó. Điều đó có nghĩa là cô bị sát hại khi Jonathan vẫn còn ở nhà.

Vụ án của bên công tố càng được củng cố hơn khi việc kiểm tra máy tính của Jonathan cho thấy anh ta đã tìm kiếm cách cắt cổ, bẻ cổ người khác và cách dọn dẹp hiện trường vụ án từ vài tháng trước.

"Công việc của anh ta, mọi thứ sẽ đổ sông đổ bể một khi cô ấy vạch trần anh ta là kẻ lừa đảo và thường xuyên mua dâm. Cuộc sống vốn có của anh ta sẽ hoàn toàn chấm dứt", công tố viên giải thích về động cơ giết người của Jonathan.

Jonathan bị bắt vào ngày 13/11/2012 tại nhà bố mẹ ở Brooklyn.

Theo công tố viên, Jonathan đã đẩy vợ xuống cầu thang, đâm cô 15 nhát rồi bỏ mặc cô chảy máu đến chết. Sau đó, anh ta cố dàn dựng hiện trường trông giống một vụ đột nhập trộm cắp rồi giết người.

Tháng 7/2015, Jonathan bị kết tội giết người cấp độ hai, nhận mức án tù chung thân với thời hạn tối thiểu để được ân xá là 25 năm.

Tuệ Anh (theo Oxygen, Nytimes)