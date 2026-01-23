Manh mối lạ giải mã vụ dàn dựng thi thể cháy đen kẹt dưới gầm ôtô

MỹSau vụ hỏa hoạn trong gara, cảnh sát cho rằng Ari Squire đã chết cháy vì mắc kẹt dưới xe, nhưng manh mối kỳ lạ tại hiện trường vạch trần âm mưu giết người để đánh cắp danh tính.

Ngày 23/2/2008, Denise Squire gọi 911 trình báo về đám cháy tại gara nhà mình ở hạt Lake, bang Illinois. "Tôi nghe thấy tiếng nổ, mở cửa gara thì thấy bên trong tối đen", cô nói với điều phối viên.

Khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường, Denise cho biết chồng mình, Ari Squire, và chiếc xe bán tải màu trắng của anh đã biến mất.

Sau khi dập tắt đám cháy, nhà chức trách thấy chiếc xe bán tải trắng bên trong, khói bao trùm toàn bộ gara, nhưng đám cháy hầu như chỉ giới hạn ở khoang động cơ và sàn phía dưới xe. Họ nhanh chóng tìm thấy một thi thể nằm dưới gầm xe, dường như bị mắc kẹt do xe rơi khỏi giá đỡ.

Ngọn lửa phá hủy nghiêm trọng phần đầu và thân của nạn nhân, nhưng các thám tử đã tìm thấy một chiếc ví trong quần jeans, xác định danh tính người đàn ông là Ari Squire.

Giấy phép lái xe bị cháy xém của Ari Squire, được tìm thấy tại hiện trường vụ cháy năm 2008. Ảnh: NBC Universal

Khi nhận tin người chồng chung sống 14 năm đã qua đời, Denise có vẻ "khá bình tĩnh", theo cảnh sát.

Denise kể với các điều tra viên rằng thức dậy vào khoảng 8h vì ba tiếng nổ lớn, vội chạy đến gara thì thấy khói bao trùm. Cô liên tục gọi tên chồng nhưng không được đáp lại.

Cảnh sát bước đầu suy đoán đó là một vụ cháy do tai nạn khi Ari tự sửa ôtô.

Manh mối kỳ lạ tại hiện trường

Tuy nhiên, có những phát hiện bất thường tại hiện trường vụ án. Ari được nhận xét am hiểu về ôtô, nhưng không có gì được đặt dưới gầm xe như một biện pháp phòng ngừa trong trường hợp nó bị rơi khỏi giá đỡ, vốn được đặt ở một vị trí bất thường. Chiếc xe tải cũng không có vết trầy xước hay móp méo. Thêm vào đó, hiện trường có mùi xăng, dù Ari đang sửa chữa chiếc xe tải chạy bằng dầu diesel.

Điều tra viên cũng nhận thấy bảng mạch điện đã tắt, từ đó loại trừ khả năng cháy do chập điện, một chiếc đèn khò propane trong gara đã được bật, cho thấy đám cháy có thể do cố ý gây ra.

Denise khai Ari không có bảo hiểm, nhưng sau đó điều tra viên phát hiện anh ta có một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ ghi người thụ hưởng chính là Denise trị giá hàng triệu USD.

Qua điều tra, vào thời điểm qua đời, Ari đang phải đối mặt với những khó khăn tài chính nghiêm trọng. Anh ta từng là giám đốc một công ty chăm sóc sức khỏe tại nhà, nhưng sự nghiệp sụp đổ sau khi bị buộc tội khai khống báo cáo chi phí và biển thủ công quỹ. Ari bị quản thúc tại gia liên quan đến các tội danh này, đồng thời bị buộc phải hoàn trả tiền và bồi thường. Gần đây, anh ta mở công ty xây dựng, nhưng việc kinh doanh này cũng đang gặp khó khăn trong bối cảnh khủng hoảng nhà ở năm 2008.

Những dấu hiệu đáng ngờ càng gia tăng khi nhân viên điều tra cái chết bất thường không thể xác định danh tính chính xác của nạn nhân. Họ nhận thấy những đặc điểm riêng biệt của thi thể, như tuổi tác và hình xăm, không khớp với mô tả về Ari. Một bác sĩ pháp y xác định nạn nhân khoảng 20 tuổi, trong khi Ari 40 tuổi.

Tất cả điều đó khiến cảnh sát đặt nghi vấn liệu Ari có liên quan đến cái chết của người nằm dưới gầm xe tải và có phải anh ta đã bỏ trốn?

Danh tính thực của thi thể bí ẩn

Khi các điều tra viên đang cố gắng giải mã những manh mối khó hiểu, đối tác kinh doanh của Ari tiết lộ một người được Ari thuê đã biến mất cùng ngày xảy ra vụ cháy. Người này sau đó được xác định là Justin Newman, 20 tuổi.

Justin từng làm việc tại siêu thị với mức lương 10 USD/giờ để nuôi gia đình. Vì vậy, anh nhanh chóng nhận lời khi Ari chủ động tiếp cận và đề nghị sắp xếp việc làm tại công ty xây dựng, với mức lương cao hơn và hứa hẹn được hướng dẫn tận tình.

Lần cuối cùng mẹ Justin thấy con là vào ngày 23/2, Justin định đi gặp Ari để bàn về công việc. Tối đó, bà nhận được tin nhắn từ điện thoại của con nói sẽ đi làm ở bang Missouri, nhưng tin nhắn đó có vẻ lạ. Hơn nữa, Justin cũng không quay về nhà để lấy quần áo hay đồ dùng cần thiết cho chuyến đi.

Trong quá trình thẩm vấn, các điều tra viên phát hiện mô tả ngoại hình của Justin trùng khớp với thi thể trong nhà xác. Xét nghiệm so sánh mẫu ADN của nạn nhân với ADN thu thập từ mẹ Justin cho kết quả trùng khớp.

Khi điều tra Ari, nhà chức trách phát hiện anh ta còn tiếp cận một nhân viên khác có đặc điểm ngoại hình rất giống mình ở cùng siêu thị với Justin, cố thuyết phục đến làm việc cho mình. Nhân viên này nhận thấy một số điều kỳ lạ như đơn xin việc lại yêu cầu thông tin về hình xăm và mã PIN ngân hàng nên đã từ chối. Sau đó, Ari chuyển hướng sang Justin.

Ari Squire (trái) và Justin Newman. Ảnh: TCH

Kết cục của kẻ giả danh

Ngày 2/3/2008, cảnh sát tuần tra phát hiện một chiếc ôtô khả nghi trong bãi đậu xe của khách sạn ở Eureka, Missouri. Chiếc xe được đăng ký chủ sở hữu là Justin.

Cảnh sát gõ cửa phòng khách sạn được đăng ký dưới tên Justin, gọi nhiều lần mà không ai trả lời. Khi nhân viên khách sạn mở cửa, họ chợt nghe thấy tiếng súng nổ. Bên trong, họ tìm thấy Ari đã chết vì vết thương do tự bắn vào đầu.

Điều tra viên kết luận rằng Ari đã sát hại Justin, phóng hỏa rồi giả chết, mạo danh Justin để trốn tránh những khoản nợ không thể trả và rắc rối pháp lý. Anh ta đã đổi quần áo và ví với Justin, đồng thời mua kính áp tròng màu xanh và thuốc nhuộm tóc màu nâu để phù hợp với mắt và tóc của nạn nhân.

Sau khi phát hiện email trao đổi giữa Ari và Denise sau vụ cháy, điều tra viên nghi ngờ Denise có liên quan đến âm mưu này. Trong một email được gửi vài ngày sau vụ việc, Ari hỏi về cái chết của chính mình: "Khi nào tro cốt của anh sẽ được trả lại cho em? Em định rải tro cốt của anh khi nào?".

Cảnh sát cho rằng dường như Denise biết chuyện Ari vẫn còn sống, anh ta hướng dẫn cô theo những gì anh ta muốn xảy ra và những việc cần làm tiếp theo. Tuy nhiên, dù khẳng định người vợ không thành thật trong các cuộc thẩm vấn, họ không chứng minh được mối liên quan của Denise với tội ác nên cô chưa bao giờ bị buộc tội.

Denise nhận được 6 triệu USD tiền bảo hiểm nhân thọ, nhưng gia đình Justin đã kiện cô ra tòa dân sự về cái chết oan uổng của Justin. Tòa ra phán quyết Denise phải chịu trách nhiệm dân sự và bị buộc phải trả cho gia đình nạn nhân 6 triệu USD.

Tuệ Anh (theo Oxygen, ABC7)