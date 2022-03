Mảnh giấy bình an của hành khách xấu số trên máy bay Trung Quốc

Mảnh giấy viết tay với những lời cầu nguyện bình an được tìm thấy tại hiện trường chuyến bay MU5735 gặp nạn thuộc về một nữ hành khách xấu số.

Mảnh giấy lấm lem bùn đất được tìm thấy tại hiện trường chiếc Boeing 787-800 mang số hiệu MU5735 rơi xuống khu vực rừng núi huyện Đằng, thành phố Ngô Châu, tỉnh Quảng Tây đầu tuần này. Nội dung được viết trong mảnh giấy là những mô tả về khấu bình an, miếng ngọc nhỏ tròn và dẹt, có lỗ ở giữa, được cho là vật may mắn tượng trưng cho "thái hòa, may mắn và bình an" trong văn hóa truyền thống Trung Quốc.

Theo Thepaper.cn, mảnh giấy được cho là thuộc về nữ hành khách họ Xiang, hơn 20 tuổi.

"Khấu bình an tượng trưng cho hy vọng bình an trong năm, sống thọ và khỏe mạnh", cô viết.

Nữ hành khách họ Xiang cùng mảnh giấy viết tay của cô được tìm thấy tại hiện trường rơi máy bay ở Quảng Tây, Trung Quốc đầu tuần này. Ảnh: SCMP.

Xiang là người bán hàng theo hình thức phát trực tiếp và đang bay đến Quảng Châu để tổ chức sự kiện bán hàng trực tuyến các sản phẩm ngọc bích. Mảnh giấy này có thể được cô dùng để nghiên cứu cách bán hàng vì theo những người bán trang sức, những từ ngữ này thường được dùng để bán ngọc trên truyền hình và phát trực tiếp.

Zhao, một người bạn của Xiang, nói rằng họ biết Xiang có thể đã ở trên máy bay khi nghe tin về vụ tai nạn.

"Chúng tôi đã tính toán thời gian chuyến bay và xác định đó là lộ trình cô ấy đi. Chúng tôi bắt đầu gọi cho cô ấy, nhưng không ai bắt máy", Zhao nói, thêm rằng cảnh sát địa phương đã gọi cho cha mẹ của Xiang để thông báo cô là hành khách trên máy bay.

Cha mẹ Xiang rất khó chấp nhận sự thật này, họ liên tục đăng thông điệp trên mạng xã hội cầu mong con gái sớm trở về. "Họ đã tìm thấy hộp đen nên sẽ sớm tìm thấy con gái tôi. Chúng tôi nhớ con lắm, nhanh về nhà con nhé", cha mẹ cô viết.

Vào lúc 1h ngày 21/3, 13 tiếng trước tai nạn, Xiang đăng video trên Douyin, phiên bản TikTok ở Trung Quốc, cho thấy cô đang mỉm cười cùng dòng chữ tiếng Anh "love you" được viết trên gương mặt, một trào lưu trực tuyến ở Trung Quốc. Cô thường đăng video kèm những lời khích lệ vào sáng sớm, sau khi kết thúc buổi bán hàng phát trực tiếp lúc nửa đêm. "Cô ấy rất năng động, tính tình cũng rất tốt", Zhao nói.

Bài đăng WeChat gần đây nhất của Xiang là video ngắn cô quay trên đường đến sân bay Trường Thủy Côn Minh để bắt chuyến bay MU5735. "Loại mục tiêu nào đáng theo đuổi và đáng để luôn luôn di chuyển?", cô viết trong bài đăng cùng ba biểu tượng mặt trời.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy hộp đen chứa dữ liệu ghi âm buồng lái nhưng chưa phát hiện bất cứ người sống sót nào. Giới chức Trung Quốc chưa xác nhận số người tử vong chính thức trong tai nạn.

Nhân viên cứu hộ di chuyển mảnh vỡ máy bay của China Eastern rơi ở Quảng Tây đầu tuần này. Ảnh: AP.

Huyền Lê (Theo SCMP)