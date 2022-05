Mánh giấu thuốc nổ dưới đáy biển

Quảng BìnhCác nghi phạm vận chuyển thuốc nổ ra phao số không ngoài biển rồi nhấn chìm, đánh dấu vị trí.

Khoảng 4h sáng 10/5, tại xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, Nguyễn Văn Thụ (47 tuổi, trú xã Ngư Thủy) và Lê Văn Toản (46 tuổi, trú xã Sen Thủy) đang chuyển 21 bao tải chứa 820 kg thuốc nổ lên xe tải đưa đi tiêu thụ thì bị công an bắt quả tang.

Lê Văn Toản (góc trên phải) chứng kiến công an khám xét các bao thuốc nổ. Ảnh: Quang Văn

Đây là đường dây vụ án mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ lớn nhất từ trước đến nay bị triệt phá tại địa phương, đại tá Lê Văn Hoá, Phó giám đốc Công an Quảng Bình cho hay. Việc điều tra "mất nhiều thời gian, công sức" trong suốt hai năm với nhiều lần lên kế hoạch nhưng bất thành.

Nhóm này khai chỉ giao dịch với khách quen, có nhiều tai mắt tại địa phương, địa điểm cất giấu, cách thức giao nhận đều trực tiếp do chủ mưu thực hiện. Thuốc nổ cho vào các bao kín, giấu ngoài khu vực phao số bằng việc để dưới mạn thuyền, "thấy động" chỉ cần cắt dây là mất dấu vết. Khi có khách, nhóm này ra vị trí cất giấu, vớt lên giao dịch.

Ngoài nhấn chìm thuốc nổ ngoài biển, các nghi can còn giấu trên đồi cát vắng người. "Mỗi bao từ 30 đến 40 kg, chôn sâu dưới cát một mét ở nhiều vị trí bí mật, khi có đơn hàng mới đào lên", Thượng tá Lê Hồng Hà, Phó phòng An ninh Điều tra công an Quảng Bình, cho hay.

Thuốc nổ được phân loại. Hàng bán cho ngư dân địa phương đánh bắt gần bờ, chủ yếu là loại hai và ba, có giá từ 350.000 đồng đến 500.000 đồng mỗi kg. Các tàu cá lớn, đánh bắt xa bờ thường mua loại một giá từ 500.000 đồng đến 600.000 đồng mỗi kg.

Nhà chức trách cho biết để tạo vỏ bọc cho việc buôn bán thuốc nổ, Thụ và Toản gầy dựng cuộc sống bình thường ở địa phương. Nhà của Toản là đầu mối bán vỏ thông, thức ăn gia súc, hàng ngày có nhiều lượt phương tiện đến giao dịch, bốc xếp hàng.

Thụ là chủ đầu nậu thu mua hải sản, có xe tải và nhiều lần chở thuê vỏ thông, thức ăn tại cơ sở của Toản đi tiêu thụ. Vỏ bọc này tạo thuận lợi để cả hai giao dịch, cất giấu và trà trộn thuốc nổ vào hàng hóa buôn bán, công an nhận định.

Nguyễn Văn Thụ và Lê Văn Toản bị bắt giữ vì hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ. Ảnh: Quang Văn

Hai năm trước, từ nguồn tin báo về, nhà chức trách xác định một số ngư dân Lệ Thủy sử dụng thuốc nổ để đánh bắt hải sản trên biển. Tuy nhiên, người dân địa phương không dám "hé răng" vì sợ và cũng vì lợi ích trước mắt để có nguồn thuốc nổ sử dụng nhằm mưu sinh. Mặt khác, thành viên trong đường dây đều có quan hệ họ hàng, thân tín nên thông tin càng bí mật.

Công an đang trong thời gian theo dõi thì đường dây này bỗng ngừng hoạt động trong 5 tháng, từ 11/2021 đến 3/2022. Tuy nhiên, vào mùa đánh bắt hải sản 2022, ở vùng biển xã Ngư Thủy thường có các tàu cá lạ ở các tỉnh Nam Trung Bộ, neo đậu cách bờ khoảng một km. Một số thuyền nan địa phương ra thu mua hải sản, đồng thời tiếp tế lương thực cho các tàu cá này.

Cơ quan điều tra nhận thông tin trong số hàng tiếp tế có thuốc nổ.

Nhà chức trách thu hơn 800 kg thuốc nổ. Ảnh: Quang Văn

Đầu tháng 5, nhận tin Toản đang thu gom một lượng hàng lớn, Ban chuyên án lập tức lên kế hoạch "cất vó" với yêu cầu đảm bảo yếu tố bất ngờ, bí mật.

Không ngoài dự đoán, khoảng 3h sáng ngày 10/5, Toản liên lạc với Thụ hẹn điểm nhận hàng. 4h sáng, Toản bốc 21 bao tải chứa 820 kg thuốc nổ lên ôtô tải do Thụ điều khiển. Xe vừa lăn bánh đã bị chặn đầu.

Cùng thời điểm, một mũi của chuyên án khám xét nơi ở của Thụ, Toản, thu thêm thuốc nổ cùng súng, 19 viên đạn...

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an đã biểu dương Công an tỉnh Quảng Bình khi phá án không tiếng súng, tuyệt đối an toàn. Các nghi can nhận tội.

Hoàng Táo