Mảnh ghép nâng tầm du lịch Việt

Từ thiên đường du lịch giá rẻ, Việt Nam vươn lên trở thành điểm đến hạng sang của thế giới, nhờ sự xuất hiện của nhiều sản phẩm du lịch đẳng cấp.

Năm 2014, Elite Daily - nền tảng tin tức trực tuyến của Mỹ bình chọn Việt Nam cùng 9 quốc gia khác vào top 10 điểm đến có giá rẻ nhất thế giới. Năm 2015, dải đất hình chữ S tiếp tục vào danh sách những điểm đến với chi phí khoảng 10 USD một ngày do Gobankingrates - chuyên trang về tài chính cá nhân và ngân hàng bình chọn.

Việt Nam - điểm đến sang trọng châu Á

Không chỉ nổi tiếng với danh xưng điểm đến có mức giá phải chăng nhất thế giới, Việt Nam những năm gần đây còn được nhắc tới bởi những khu nghỉ dưỡng, khách sạn hạng sang.

Hồi tháng 8, tạp chí du lịch Cruise Passenger giới thiệu Việt Nam là một trong những điểm đến châu Á sang trọng, trải nghiệm hấp dẫn hàng đầu thế giới. Tạp chí Australia khen ngợi đường bờ biển dài, đẹp, hấp dẫn khách ghé thăm của Việt Nam, đặc biệt là hai điểm đến Hạ Long và Phú Quốc. "Cách tốt nhất để xem các kiến tạo đá vôi của vịnh Hạ Long là nghỉ đêm trên du thuyền. Còn tại Phú Quốc, những khu nghỉ dưỡng nằm giữa cát và rừng cây, xung quanh là các bãi tắm hoang sơ trải dài, các khu chợ địa phương sôi động đáng để khám phá", tác giả bài báo viết.

Tháng 9 vừa qua, Việt Nam cũng được World Travel Awards - "Oscar của ngành du lịch thế giới" vinh danh là Điểm đến hàng đầu châu Á 2022, Điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu Á 2022.

Cũng trong khuôn khổ giải thưởng này, Sun Group - "cha đẻ" của hàng loạt công trình du lịch tầm cỡ quốc tế, đã được vinh danh là Tập đoàn du lịch hàng đầu châu Á. Các thương hiệu và nhiều công trình khách sạn, resort của Sun Group cũng được xướng tên. Đơn cử, Sun Hospitality Group - thương hiệu du lịch nghỉ dưỡng được trao tặng giải Nhà phát triển Du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á.

Đại diện Sun Group nhận giải thưởng từ WTA. Ảnh: Sun Group

Bốn khách sạn do Sun Group làm chủ đầu tư được vinh danh với các giải thưởng như: Capella Hanoi - Khách sạn Boutique sang trọng hàng đầu châu Á; New World Phu Quoc Resort - Khu nghỉ dưỡng biển dành cho gia đình hàng đầu châu Á; Premier Village Ha Long Bay Resort - Khu nghỉ dưỡng dành cho gia đình hàng đầu châu Á và J.W Marriott Phu Quoc Resort - Khu nghỉ dưỡng sang trọng dành cho đám cưới hàng đầu châu Á.

Capella Hanoi - Khách sạn Boutique sang trọng hàng đầu châu Á. Ảnh: Sun Group

Theo ông Graham Cooke - Chủ tịch World Travel Awards, trong suốt thập kỷ vừa qua, ngành du lịch Việt có những phát triển khác biệt so với hầu hết khu vực trên thế giới. Việt Nam đang từ một đất nước tiềm năng mới nổi có thể phát triển thành một quốc gia dẫn đầu.

Nhiều chuyên gia đánh giá, sự đồng hành của những doanh nghiệp như Sun Group góp phần đem đến vị thế khác cho du lịch Việt Nam.

15 năm thay đổi làm đẹp những vùng đất

Nhiều vùng đất mang dấu ấn Sun Group đã ghi nhận sự "cất cánh" về du lịch.

Từ một khu nghỉ dưỡng bỏ hoang trên đỉnh núi Chúa của thành phố Đà Nẵng, nơi từng làm nản lòng nhiều doanh nghiệp có ý định đầu tư vì đường đi quá heo hút, hiểm trở, Bà Nà giờ đã thành khu du lịch Sun World Ba Na Hills thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.

Sau Bà Nà Hills, Sun Group đem đến Đà Nẵng hàng loạt khu nghỉ dưỡng, khách sạn, công viên đẳng cấp khác, không ngừng khiến Đà Nẵng thêm phần hấp dẫn hơn. Những công trình biểu tượng như Cầu Vàng, thậm chí đưa tên tuổi Đà Nẵng vượt khỏi châu lục.

Cầu Vàng - công trình biểu tượng của du lịch Đà Nẵng. Ảnh: Sun Group

Những đóng góp của tập đoàn góp phần không nhỏ giúp Đà Nẵng giữ vững vị thế "Thành phố lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á", với những lễ hội kéo dài nhiều tháng như Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF, Lễ hội tận hưởng mùa hè Đà Nẵng với chuỗi sự kiện Take me to the Sun và hàng loạt sự kiện, hoạt động nghệ thuật lớn nhỏ qua từng năm.

Hơn 10 năm trước, Sa Pa ngoài cảnh thiên nhiên hoang sơ, không có nhiều thứ để níu chân du khách ở lại lâu. Mỗi năm, thị trấn này chỉ đón vài trăm ngàn lượt khách. Sự vào cuộc của Sun Group 6 năm trước đã khiến vùng đất này gặt hái nhiều trái ngọt. Giai đoạn 2016 - 2019, lượng khách tới Lào Cai tăng 144%. Cuối năm 2019, doanh thu từ du lịch của tỉnh đạt 19.200 tỷ đồng, gấp 4 lần năm 2016.

Khu du lịch Sun World Fansipan Legend (Sa Pa). Ảnh: Lê Việt Khánh

Năm 2021, nhân kỷ niệm 5 thành lập khu du lịch Sun World Fansipan Legend, ông Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhận xét, sự xuất hiện của Khu du lịch Sun World Fansipan Legend và Tập đoàn Sun Group không chỉ góp phần đem đến sự tăng trưởng bứt phá ngoạn mục cho ngành du lịch địa phương, mà còn trở thành tiền đề cho hành trình thay đổi diện mạo du lịch Sa Pa.

Tiếp sau Đà Nẵng, Sa Pa (Lào Cai), nhiều vùng đất mới như Quảng Ninh, Phú Quốc, Tây Ninh và gần đây nhất là Thanh Hóa... được khai mở, với những con số tăng trưởng du lịch ấn tượng. Đơn cử, Sầm Sơn (Thanh Hóa) 6 tháng đầu năm 2022, với những sự kiện lễ hội lớn kéo dài gần 4 tháng hè được Sun Group đồng hành tài trợ và tổ chức, đã trở thành thành phố đón lượng khách du lịch nhiều nhất cả nước (4,1 triệu lượt khách), vượt qua Hạ Long, Nha Trang, Vũng Tàu...

Theo PGS. TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Sun Group đã định hình đẳng cấp phát triển du lịch - dịch vụ cho những nơi mà tập đoàn này đầu tư. "Đà Nẵng là một minh chứng điển hình, tiếp theo là Phú Quốc, Hạ Long và Vân Đồn. Có lẽ tới đây sẽ còn thêm những tọa độ khác - Sầm Sơn, Thanh Hóa chẳng hạn. Đó thực sự là những trụ cột làm cho du lịch trở thành ngành mũi nhọn đúng nghĩa của kinh tế Việt Nam", vị chuyên gia nói.

Chủ tịch World Travel Awards - Graham Cooke đánh giá, những tập đoàn như Sun Group đã đi đầu trong việc tiên phong mở đường phát triển du lịch toàn diện không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới.

"Việc tự phát triển sân bay, cảng tàu riêng, chuỗi khách sạn 5 sao, những khu nghỉ dưỡng hạng sang, điểm đến du lịch chăm sóc sức khỏe, công viên giải trí... là những thành tích đáng nể. Họ cũng coi trọng việc hội nhập toàn cầu khi vừa mới ra mắt hãng hàng không của riêng mình", đại diện WTA nói.

Hoài Phong