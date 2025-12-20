Mango ứng dụng AI nâng chất lượng và kiểm soát nguồn cung

Mango ứng dụng công cụ Lab Test Management của Inspectorio để số hóa dữ liệu kiểm nghiệm vật liệu, chuẩn hóa quy trình và tối ưu quyết định chọn nguồn cung.

Nền tảng ứng dụng AI này giúp đồng bộ quy trình kiểm nghiệm trong các danh mục sản phẩm, chuyển toàn bộ kết quả về dạng dữ liệu tiêu chuẩn. Nhờ đó, thương hiệu thời trang Mango có thể truy cập hệ thống phân tích tập trung, cải thiện vận hành chuỗi cung ứng và phục vụ chiến lược phát triển bền vững dài hạn.

"Nền tảng mang đến cho Mango cái nhìn toàn diện về toàn bộ hoạt động kiểm nghiệm", ông Antonio Leon de la Barra Rocha, Phó chủ tịch chiến lược, tăng trưởng và đổi mới của Inspectorio, cho biết. Công cụ tập trung dữ liệu từ nhiều phòng thí nghiệm khác nhau vào một hệ thống, giúp Mango kiểm soát tốt hơn một trong những khâu quan trọng nhất của chương trình quản lý chất lượng và tuân thủ.

Một cửa hàng của Mango. Ảnh: Mango

Việc triển khai bắt đầu từ đầu năm, với hàng nghìn bài kiểm nghiệm đã hoàn tất. Dù giai đoạn đầu đã hoàn thiện, Inspectorio cho biết hai bên còn nhiều hướng mở rộng tính năng.

Trước đây, Mango chỉ nhận báo cáo kiểm nghiệm hoàn thiện ở dạng thủ công, sau đó phối hợp với nhà cung cấp xử lý các sai lệch. Hiện doanh nghiệp có thể theo dõi toàn bộ quy trình từ khâu yêu cầu kiểm tra, thực hiện, tạo báo cáo đến xây dựng kế hoạch khắc phục cùng đối tác.

Trong suốt sáu năm hợp tác, Mango sử dụng hệ thống của Inspectorio để quản lý yêu cầu kiểm nghiệm, kết quả và tài liệu tuân thủ cho hàng trăm nhà cung cấp. Hãng thời trang quản lý 100% các chương trình kiểm định gồm kiểm định của bên thứ ba và tự kiểm định tại nhà máy thông qua nền tảng này, đồng thời dùng phân tích hiệu suất để giảm lỗi chất lượng và chi phí.

"Đây mới chỉ là bước khởi đầu cho hợp tác mở rộng với Mango", đại diện Inspectorio nói. "Khi dữ liệu tuân thủ sản phẩm đã nằm trên nền tảng, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ ở các mảng như quản lý nhà cung cấp, giám sát tiến độ sản xuất, tối ưu chiến lược nguồn cung và hơn thế nữa".

Thế Đan (theo Supply Chain Dive)