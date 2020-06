Mạng xã hội thay avatar đen tưởng nhớ George Floyd

MỹCác nghệ sĩ lớn và hàng chục triệu người dùng mạng xã hội đồng loạt thay avatar, đặt hashtag tưởng nhớ George Floyd và kêu gọi biểu tình ôn hòa.

Từ ngày 2/6, các mạng xã hội tràn ngập hashtag BlackoutTuesday (Ngày thứ ba tắt đèn). Đến cuối ngày 4/6, trên Instagram đã có 28,8 triệu bài viết về chủ đề này.

Ariana Grande, nữ ca sĩ nổi tiếng bậc nhất trên mạng xã hội với 198 triệu người theo dõi cũng thay avatar đen kèm thông điệp #BlackLivesMatte (Người da đen đáng được sống). Cô cũng nhắn gửi người hâm mộ của mình: "Nếu có biểu tình hôm nay thì làm ơn hãy giữ an toàn". Cựu đô vật Dwayne Johnson với 185 triệu lượt theo dõi cũng đăng avatar đen cùng các hashtag #normalizeequality và #blackouttuesday. Khắp thế giới, nhiều nghệ sĩ và những người có tầm ảnh hưởng đồng loạt treo ảnh đen và nhắc nhở mọi người biểu tình trong ôn hòa.

Cuối ngày 4/6, hashtag BlackoutTuesday thu hút 28,8 triệu bài viết trên Instagram.

Nhiều nền tảng nghe nhạc trực tuyến có những hoạt động tưởng nhớ George Floyd. Theo The Verge, Spotify đã thêm 8 phút 46 giây im lặng vào danh sách phát nhạc (playlist) và postcast trên nền tảng của mình. Chương trình phát thanh định kỳ Beats 1 của Apple Music đã bị hủy, thay vào đó là một kênh chơi nhạc trực tuyến tôn vinh tác phẩm của các nghệ sĩ da đen. Trên các tab radio, hiển thị duy nhất list nhạc "For Us, By Us" (Cho chúng tôi, Do chúng tôi). Amazon Music cũng lên tiếng hỗ trợ phong trào "BlackOutTuesday". YouTube Musiccam kết khuyên góp 1 triệu USD cho Trung tâm Bảo vệ Công bằng để "thể hiện tinh thần đoàn kết, chống bạo lực và phân biệt chủng tộc".

Chiến dịch "BlackOutTuesday" được khởi xướng bởi Jamila Thomas và Brianna Agyemang, hai doanh nhân da màu có tiếng trong giới âm nhạc Mỹ. Họ đổi ảnh đại diện màu đen và kêu gọi đồng nghiệp hưởng ứng. Ngay sau đó, hàng chục nghệ sĩ nổi tiếng như Rihanna, Katy Perry, Justin Bieber, Madonna, Kylie Jenner... cùng đáp lại. Từ đây phong trào BlackoutTuesday lan khắp các mạng xã hội và được hàng triệu người dùng trên thế giới hưởng ứng.

av