Mạng xã hội khiến người Hàn Quốc sợ sinh con

Tâm lý không thể mang lại điều kiện sống tốt nhất cho con cái như các bài đăng trên mạng xã hội khiến người trẻ từ chối sinh đẻ.

Chung Seung-je, một giáo viên Toán trực tuyến nổi tiếng tại Hàn Quốc đã đưa ra quan điểm gây chú ý về lý do khiến tỷ lệ sinh của nước này liên tục giảm.

Theo đó, trong video đăng tải lên kênh YouTube cá nhân hôm 15/6, Chung cho rằng Instagram - mạng xã hội phổ biến toàn cầu, là nguyên nhân khiến ngày càng nhiều người trẻ từ chối sinh con.

"Những giai đoạn còn nghèo khó, người Hàn Quốc vẫn sinh nhiều con. Nhưng giờ đây khi mọi thứ đã tốt hơn tại sao người ta lại sinh ít hơn?", vị giáo viên đặt vấn đề.

"Ngày còn bé chúng tôi không biết ăn Omakase (phong cách ăn uống sang trọng trong nhà hàng Nhật Bản) hay đổ xô đi chơi golf vì không có Instagram", Chung nói và chỉ trích các xu hướng trên mạng xã hội có thể thúc đẩy mọi người khoe khoang về thành công qua những món đồ dùng xa xỉ, phô trương.

Áp lực từ những bài đăng trên mạng xã hội khiến nhiều người trẻ Hàn Quốc ngại kết hôn, sinh con. Ảnh minh họa: Koreaherald

Vị giáo viên cũng khuyên các học trò không nên tin vào những gì nhìn thấy trên Instagram. Ông nhấn mạnh, những bài đăng trên chỉ khiến người trẻ tin rằng bản thân là kẻ kém cỏi, không đủ khả năng nuôi dạy con cái như người khác. Đây cũng là lý do khiến họ không tự tin để kết hôn, sinh con.

Những nhận xét của Chung nhanh chóng nhận được sự đồng tình của nhiều cặp vợ chồng trẻ trong độ tuổi 20-30.

Một người dùng Twitter thừa nhận các bài "khoe" đang nuôi dạy con trong một căn hộ sang trọng với view nhìn ra sông Hàn; cho con học tại những trường mẫu giáo tư thục đắt tiền của Anh khiến cô sợ hãi. "Nếu không đủ điều kiện cung cấp những điều tốt nhất cho con tôi sẽ không sinh đẻ", người này nói.

Tỷ lệ sinh của Hàn Quốc giảm từ 0,81 vào năm 2021 xuống mức thấp nhất là 0,78 năm 2022. Đây mức thấp nhất trong số các quốc gia thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Khảo sát hồi tháng 3 với nhóm người trong độ tuổi 20-30 do Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc tổ chức, chỉ ra tâm lý so sánh bản thân với người khác là một trong những lý do khiến nhiều trẻ không muốn lập gia đình và sinh con. Bên cạnh đó, khó khăn về kinh tế bao gồm vấn đề nhà ở, gánh nặng chăm sóc con cái nhiều cặp vợ chồng đang phải đối mặt.

Cuộc khảo sát gần đây với 700 người độc thân và các cặp vợ chồng không có con ở độ tuổi từ 25 đến 39 của Shinhan Life Insurances, cho thấy hơn 34% cho biết không có kế hoạch sinh con trong tương lai.

Cụ thể hơn, 26% phụ nữ nghĩ đến việc không nuôi con bất kể tình trạng hôn nhân như thế nào và 26% khác cho biết họ đang nghĩ đến việc có một cuộc hôn nhân không có con. Trong khi đó, gần 14% nam giới không muốn có con, hơn 6% nói chỉ muốn sống với vợ.

Áp lực việc không hoàn hảo như các bài đăng trên mạng xã hội, kinh tế khó khăn khiến tỷ lệ sinh của Hàn Quốc giảm mạnh nhất. Ảnh minh họa: Lee Jin-man/AP

Khi được hỏi về nguyên nhân của tỷ lệ sinh thấp, khoảng 47% nam giới đổ lỗi cho chi phí nuôi dạy con cái và giáo dục cao, gần 60% phụ nữ cho rằng do áp lực xã hội khiến họ thấy mệt mỏi khi vừa làm việc vừa chăm sóc con cái.



Một phụ nữ 28 tuổi cho biết: "Nhiều nhân viên nữ có xu hướng ở lại những vị trí thấp hơn trình độ ví muốn cân bằng giữa cuộc sống gia đình và sự nghiệp. Tôi đã có một tuổi thơ hạnh phúc sau khi mẹ nghỉ việc để chăm sóc, nhưng tôi biết đó không phải là điều bà mong muốn".

Minh Phương (Theo Koreajoongangdaily, Koreaherald)