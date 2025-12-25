Mạng xã hội FQA đặt mục tiêu hút 5 triệu học sinh vào 2026

Mạng xã hội dành cho học sinh FQA đặt mục tiêu thu hút 5 triệu người dùng vào năm 2026 khi tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ học tập.

FQA xây dựng tạo không gian riêng cho học sinh nhằm tạo nên cộng đồng học tập hiệu quả. Theo báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội năm 2023, hơn 87% trẻ từ 12-17 tuổi sử dụng internet hàng ngày. Mức độ sử dụng internet và mạng xã hội của thanh thiếu niên ở Việt Nam gia tăng đáng kể, trong đó nhiều em sử dụng mạng xã hội 5-7 tiếng một ngày.

Theo đó, nhà phát triển nền tảng - Công ty TNHH Công nghệ gia đình (FTech Co., Ltd) - đặt mục tiêu thu hút 5 triệu học sinh vào năm 2026. Đại diện công ty chia sẻ, đây là kỳ vọng của đơn vị vào sự dịch chuyển nhu cầu sử dụng mạng xã hội của học sinh. FTech mong muốn có thể định hướng học sinh sử dụng những nền tảng đúng lứa tuổi.

Mạng xã hội FQA dành cho học sinh. Ảnh: FTech

Mạng xã hội học sinh FQA được thiết kế theo tiêu chí: giao diện dễ sử dụng, nội dung chọn lọc cho lứa tuổi 12-18. Học sinh có thể hỏi đáp bài tập, kết bạn, đăng bài chia sẻ những câu chuyện đời sống học đường.

"Để đảm bảo môi trường lành mạnh dành riêng cho học sinh, chúng tôi áp dụng bộ quy chuẩn kiểm duyệt nội dung chặt chẽ và những quy định nghiêm ngặt cho người dùng, đồng thời, trang bị cơ chế bảo mật nâng cao, bảo vệ an toàn dữ liệu cho học sinh dưới 18 tuổi", vị đại diện nói thêm.

FQA được trang bị khả năng hỗ trợ học tập và giải đáp tức thì, cho phép học sinh đặt câu hỏi và nhận lời giải thích nhanh chóng. Các tính năng tìm kiếm, gợi ý lời giải và trợ lý học tập được tối ưu cho từng môn, giúp học sinh tiếp cận thông tin nhanh và đúng trọng tâm hơn so với việc sử dụng công cụ tìm kiếm thông thường hoặc AI.

Giao diện ứng dụng FQA.vn. Ảnh: FTech

Khi cần giải một bài Toán khó, học sinh sẽ nhận được hướng dẫn rõ ràng, đúng với phạm vi kiến thức theo chương trình học của gia sư AI cá nhân Timi trong vài phút. Với hơn 16 triệu học sinh trên cả nước, FTech cho rằng, thị trường EdTech tại Việt Nam nói chung và FQA nói riêng đang có tiềm năng lớn để phát triển. Nền tảng có thể trở thành công cụ hỗ trợ học tập hữu ích, tích hợp tài liệu số, ngân hàng câu hỏi và nhiều hoạt động tương tác giúp học sinh học tập hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, để đạt mục tiêu 5 triệu người dùng và duy trì sự gắn bó lâu dài, FQA phải đối mặt với nhiều thách thức. Điều quan trọng nhất là kiểm soát chất lượng nội dung, đảm bảo tính chính xác và phù hợp, đồng thời, đảm bảo bảo vệ dữ liệu cá nhân khi số lượng người dùng tăng nhanh.

"Bài toán không chỉ nằm ở việc thu hút người dùng lâu dài mà còn phải xây dựng được một cộng đồng tích cực, nơi học sinh thực sự tương tác và học hỏi mỗi ngày", đại diện nền tảng nói.

Tính năng hướng dẫn giải bài của FQA. Ảnh: FTech

Hiện tại, ngoài sử dụng trên web, ứng dụng FQA có hơn 50.000 lượt tải xuống trên CH Play và hơn 70.000 lượt tải xuống trên App Store.

Công ty FTech kỳ vọng, khi nhu cầu học tập trực tuyến ngày càng gia tăng, những nền tảng dành riêng cho học sinh như FQA sẽ ngày càng phát triển mạnh. Những nền tảng giáo dục số này sẽ trở thành công cụ đổi mới và phát triển một nền giáo dục tiên tiến.

Quỳnh Anh