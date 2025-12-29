Mạng xã hội - bẫy tảo hôn thời 4.0

Tin vào lời hứa đổi đời của bạn trai quen qua mạng, Chantha kết hôn năm 15 tuổi để rồi sớm vỡ mộng khi rơi vào cảnh nợ nần, chăm con mọn thay vì được đi học.

Chantha (người Campuchia) là một trong 251 trường hợp điển hình được phỏng vấn trong báo cáo Tình trạng trẻ em gái trên thế giới năm 2025 của tổ chức Plan International.

Mối tình của cô bắt đầu năm 14 tuổi, khi lần đầu sở hữu chiếc điện thoại di động. Cô gái nông thôn nhanh chóng xiêu lòng trước người đàn ông 22 tuổi quen qua Facebook. "Tôi nghĩ anh ấy có thể giúp mình có cuộc sống dễ chịu hơn", Chantha nhớ lại.

Nhưng thực tế ập đến chỉ một năm sau. Chantha hiện sống cùng chồng và con gái 5 tháng tuổi, quay cuồng với áp lực sinh kế. "Trước khi cưới, tôi không phải lo nghĩ gì. Giờ đây, tôi phải lo công việc, con cái và đủ thứ chuyện", cô nói.

Ảnh minh họa: Plan International

Bà Susanne Legena, Giám đốc điều hành Plan International Australia, gọi trường hợp của Chantha là một nghịch lý: Phương thức kết nối hiện đại nhưng kết cục vẫn là bi kịch cũ của những cuộc hôn nhân sắp đặt - một lối thoát nghèo đầy rủi ro.

Báo cáo chỉ ra mỗi năm có khoảng 12 triệu bé gái trên toàn cầu kết hôn trước 18 tuổi. Mạng xã hội tạo ra ảo tưởng về quyền tự do lựa chọn bạn đời, nhưng lại khiến các em dễ trở thành "con mồi". Gần một nửa số người được phỏng vấn lấy chồng hơn mình ít nhất 5 tuổi, cá biệt chênh lệch tới 10-20 tuổi.

Những kẻ dụ dỗ thường lợi dụng sự non nớt và khó khăn kinh tế của nạn nhân. "Lời hứa về tình yêu, quà tặng và sự tự do thoát khỏi đói nghèo trở thành cái bẫy hấp dẫn với một cô bé 14-15 tuổi", bà Legena phân tích. Họ vẽ ra viễn cảnh hôn nhân như "tấm vé vàng" đổi đời.

Tại Bangladesh, bà Samia Khan Priya, Giám đốc tổ chức thanh niên KaathPencil, nhận định đây là cuộc khủng hoảng lớn. Nhiều cha mẹ khuyến khích con dùng mạng xã hội để học tập nhưng không lường hết hậu quả. Khi phát hiện con có quan hệ yêu đương qua mạng, vì sợ tai tiếng, họ thường ép con cưới sớm.

"Họ sợ con gái bỏ nhà theo trai hoặc mang thai ngoài giá thú sẽ làm xấu mặt gia đình", bà Samia nói.

Ngoài nguy cơ bạo lực gia đình, tảo hôn tước đi cơ hội học hành, đẩy các cô gái lún sâu vào vòng luẩn quẩn đói nghèo. Bà Legena cho rằng để phá vỡ điều này, cần đưa kỹ năng số vào giáo dục. "Nhiều em hoàn toàn không biết cách nhận diện các hành vi dụ dỗ trực tuyến", bà cảnh báo.

Bên cạnh đó, thay đổi nhận thức cộng đồng là yếu tố then chốt. Plan International dẫn chứng về một giáo viên 21 tuổi ở Campuchia - người từng bị ép cưới năm 15 tuổi nhưng quyết liệt phản kháng. Dù bị địa phương coi là "gái ế", cô đã trở thành hình mẫu minh chứng phụ nữ có thể tự chủ cuộc đời nếu được đi học và có việc làm.

Nhật Minh (Theo ABC News)