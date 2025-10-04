Mang Trung thu đến với bệnh nhi tại Điện Biên

Hơn 100 bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên vui Trung thu do Quỹ Hy Vọng phối hợp cùng GE HealthCare Việt Nam tổ chức chiều 2/10.

Chương trình Trung thu chủ đề "Ánh trăng Hy vọng" được tổ chức tại hội trường bệnh viện. Các em nhỏ được xem múa lân và trải nghiệm làm đèn ông sao, đèn lồng, vẽ mặt nạ giấy bồi. Chương trình còn có sự góp vui các tiết mục văn nghệ của 20 em nhỏ đến từ Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Điện Biên.

120 phần quà gồm bánh nướng, bánh dẻo, sữa, bánh, kẹo cũng được các đơn vị tài trợ dành tặng các em nhỏ trong chương trình.

Đại diện GE Healthcare Việt Nam trao tặng quà cùng tiết mục múa lân sôi động. Ảnh: Việt Anh

Ông Nguyễn Tiến Triển, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, cho biết mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận hàng trăm lượt bệnh nhân, trong đó có từ 70-120 bệnh nhi, nhiều em mắc bệnh hiểm nghèo và phần lớn có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi hy vọng những món quà hôm nay sẽ trở thành liều thuốc tinh thần, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin vào một tương lai rạng rỡ hơn cho các em.

Nhân dịp này, thông qua Quỹ Hy vọng, GE HealthCare Việt Nam hỗ trợ 18 bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi em hai triệu đồng để giảm bớt gánh nặng kinh phí khi nằm viện.

Diễn viên Charlie Win và đơn vị tài trợ tặng quà cho các em bệnh nhi khó khăn. Ảnh: Việt Anh

Cán bộ nhân viên GE HealthCare Việt Nam còn xây dựng tủ sách hàng trăm cuốn, đặt tại Khoa Nhi của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên để các em nhỏ có thể mượn đọc, giúp thư giãn và nuôi dưỡng những ước mơ trong những ngày nằm viện.

Đại diện GE HealthCare Việt Nam chia sẻ: "Trung thu là dịp đoàn viên, đặc biệt dành cho các em nhỏ. Nhưng với những em đang điều trị tại bệnh viện, để có được niềm vui ấy không hề dễ dàng. Tại GE HealthCare, chúng tôi tin rằng chăm sóc không chỉ là điều trị, mà còn là sẻ chia và kết nối. Thông qua chương trình Volunteer Day – Ánh Trăng Hy Vọng, chúng tôi mong muốn mang đến cho các em những khoảnh khắc Trung thu thật vui vẻ, ấm áp và đầy hy vọng".

Tủ sách với hàng trăm cuốn sách truyện được đặt tại khoa nhi bệnh viện. Ảnh: Việt Anh.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, Quỹ Hy vọng triển khai hỗ trợ chi phí điều trị, dinh dưỡng, xe chuyển tuyến cho các bệnh nhi từ năm 2022 đến nay. Đây là lần đầu tiên Quỹ Hy Vọng tổ chức Trung thu tại đây với sự hỗ trợ của Phòng Công tác xã hội bệnh viện và sự tham gia ủng hộ của diễn viên Charlie Win.

Đây là một trong những hoạt động trong chương trình Mặt trời Hy Vọng, ra đời từ sự kết hợp giữa Quỹ Hy vọng và chương trình "Ông Mặt Trời" do ông Minh Nhân sáng lập. Từ đầu năm đến nay, chương trình đã hỗ trợ điều trị cho hơn 450 bệnh nhi tại nhiều bệnh viện trên cả nước, trong đó có 45 ca ghép tế bào gốc, ghép tạng, với tổng kinh phí tài trợ 15 tỷ đồng. Không chỉ hỗ trợ viện phí, chương trình Mặt trời Hy Vọng còn triển khai các hoạt động nâng đỡ tinh thần, giúp bệnh nhi và gia đình thêm vững tin trên hành trình chống chọi bệnh tật.

Độc giả có thể đồng hành cùng chương trình tại đây:

Quỳnh Anh