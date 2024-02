Mang tiếng xấu khi dám bỏ người chồng phản bội, cờ bạc

Tôi là tác giả bài: "Chồng từng phản bội lại không trân trọng vợ", muốn kể cho mọi người nghe tiếp câu chuyện của mình.

Sau khi nộp đơn đơn phương ly hôn và thông báo tới chồng, anh ta vẫn không tin tôi dám bỏ chồng, nói bằng giọng thách thức tùy tôi quyết định. Nói thêm là trong thời gian này, anh ta báo nợ thêm 200 triệu đồng vì chơi tài xỉu lại trên điện thoại. Chính vì chuyện này mà tôi càng cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn và nhất quyết phải ly hôn bằng được. Dù trong thời gian này anh ta cũng xin lỗi, năn nỉ, hứa hẹn sẽ thay đổi này kia, nhưng tôi thực sự không còn niềm tin ở chồng mình.

Tôi hoàn thành thủ tục ly hôn sau hai tháng nộp đơn đơn phương. Vì anh ta vay nặng lãi nhiều nên đã đồng ý lấy đất, trả hết nợ rồi chia đôi số tiền còn lại với tôi. Theo như anh ta kể và tôi được biết thì anh ta có chơi tài xỉu thêm nên sau khi nhận số tiền chia bán đất là hơn 400 triệu đồng đã trả nợ hết, thậm chí còn nợ thêm một ít. Vậy là đợt này anh ta chơi hết 500 triệu đồng. Về phần mẹ con tôi, sau khi có được số tiền hơn 400 triệu đồng từ việc chia tiền bán đất, đã vay mượn thêm để mua căn chung cư nho nhỏ, hai mẹ con an cư lập nghiệp. Khi biết hai mẹ con tôi mua chung cư, chồng cũ tự nhiên gửi cho tôi 50 triệu đồng và nói là cho con gái. Ba hôm sau anh hỏi vay lại 20 triệu đồng, ba hôm sau nữa lại hỏi vay thêm 10 triệu đồng nên tôi đã trả lại toàn bộ 50 triệu đồng đó và nói coi như chưa từng có chuyện này xảy ra và cũng không cần trả lại tôi số tiền này. Sau này, thông qua người quen, tôi biết do chơi tài xỉu thua tiếp nên anh ta mới vay lại tiền của tôi.

Sau ly hôn, tôi nghe được rất nhiều lời bàn tán xuất phát từ mẹ và chị gái anh ta. Họ nói với họ hàng làng xóm rằng ly hôn là do tôi sai, tôi không biết điều, quá quắt, tính toán chứ con trai họ đi làm kiếm tiền tối ngày, lương cao như thế tôi còn đòi hỏi gì. Họ tuyệt nhiên không kể những cái sai lớn của con trai họ khiến cuộc hôn nhân này đổ vỡ như ngoại tình, bài bạc hai lần. Còn rất nhiều điều tôi nghe được không đúng sự thật.

Về phía chồng cũ, sau ly hôn chúng tôi vẫn giữ liên lạc vì con gái, thời gian đầu anh ta xin tôi cơ hội quay lại trong khi sau lưng lại kể lể đủ thứ về tôi với gia đình. Thậm chí anh ta còn trực tiếp nói do tôi không vị tha nên gia đình mới tan vỡ, chứ nhiều người chơi vài tỉ đồng vẫn được vợ tha thứ. Rồi anh ta chơi là do buồn vì tôi. Tôi thực sự thấy quyết định ly hôn của mình là đúng đắn, vì chính chồng cũ còn không biết anh ta sai ở đâu, vẫn đổ lỗi do tôi thì không thể trông mong nếu cho cơ hội anh ta sẽ biết sửa sai và thay đổi.

Tôi bỏ ngoài tai tất cả những gì nghe được từ nhà chồng. Sau rất nhiều chuyện, tôi học được cách bớt suy nghĩ nhiều, không quá để tâm những lời bàn tán từ nhà chồng cũ. Tôi tập trung vào lo cuộc sống mới của hai mẹ con và tin rằng mẹ con tôi sẽ sống thật vui vẻ, hạnh phúc. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ cùng tôi.

Thi Hoa

