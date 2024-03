Mang tiền giả đi mua vàng rồi cướp

Đồng NaiGã thanh niên cầm ví có cọc 500.000 đồng giả đến tiệm kim hoàn hỏi mua lắc, bất ngờ cầm món trang sức bỏ chạy và ném ví vào cửa hàng.

Thanh niên mặc thun tay ngắn, đeo khẩu trang, chạy xe máy đến tiệm vàng Kim Hùng trên đường ĐT 768, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, hỏi mua lắc tay, chiều 24/3. Khi đeo thử, anh ta giả vờ ngắm nghía, bất ngờ bỏ chạy ra xe phóng đi. Sự việc diễn ra trong vài giây, chủ tiệm vàng không kịp phản ứng.

Dùng tiền giả vờ mua vàng rồi cướp Cảnh tên cướp đeo lắc vàng rồi tẩu thoát. Video: Camera an ninh tiệm vàng

Chủ tiệm kim hoàn cho biết, trước đó gã thanh niên 2 lần đến hỏi mua lắc vàng, rồi bảo "chưa đủ tiền, sẽ quay lại". Hắn luôn cầm ví, để lộ cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng trong lúc xem hàng. "Lần này chúng tôi tưởng anh ta đã đủ tiền, nên cho đeo thử. Lúc hắn bỏ chạy đã ném chiếc bóp vào trong, chúng tôi kiểm tra thì phát hiện bên trong là tiền giả", bà chủ tiệm nói.

Công an huyện Vĩnh Cửu đã thu giữ số tiền giả nghi can bỏ lại, trích xuất camera truy bắt nghi can.

Hôm qua, tại Bình Dương, một thanh niên khác cũng giả vờ vào mua lắc vàng rồi cầm tài sản bỏ chạy. Tuy nhiên, hắn bị nhân viên tiệm kim hoàn và người dân vây bắt.

Phước Tuấn