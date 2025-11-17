Mang thai từ tinh trùng đông lạnh gần 20 năm của chồng quá cố

MỹMột thập kỷ sau khi chồng qua đời vì ung thư não, Laura Orrico đang mang thai đứa con đầu lòng của hai người, từ tinh trùng đông lạnh.

"Tôi biết anh ấy sẽ vô cùng hạnh phúc và phấn khích về điều này", bà Orrico chia sẻ với NY Post, hôm 15/11. Thai phụ cho biết mình cảm nhận rõ sự lạc quan của chồng quá cố, Ryan Cosgrove, người luôn giữ tinh thần dịu dàng, tử tế ngay cả trong những ngày tháng chiến đấu với bệnh tật.

Để có được thai kỳ này, bà Orrico, ở Chicago, đã sử dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Đây được xem là một kỳ tích y học, hiện thực hóa ước mơ làm mẹ của bà với người chồng đã mất cách đây một thập kỷ. Toàn bộ hành trình của bà Orrico là minh chứng cho tầm quan trọng của việc bảo tồn khả năng sinh sản, đặc biệt đối với bệnh nhân ung thư.

Laura Orrico khoe ảnh siêu âm thai 5 tháng. Ảnh: NY Post

Năm 2007, khi Cosgrove được chẩn đoán mắc bệnh, các bác sĩ đã tư vấn anh trữ đông tinh trùng trước khi bắt đầu hóa trị. Đây là một chỉ định y khoa quan trọng, bởi các phác đồ điều trị ung thư có thể gây vô sinh vĩnh viễn. Việc lưu trữ này mang lại một "phương án dự phòng", đảm bảo cơ hội làm cha mẹ trong tương lai.

Về mặt pháp lý, bà Orrico và chồng đã lường trước các tình huống. "Chúng tôi đã cùng nhau ký một văn bản pháp lý. Anh ấy đã chúc phúc cho tôi, và điều đó có ý nghĩa rất lớn", bà nói.

Hành trình của bà Orrico không hề dễ dàng, với rào cản lớn nhất không phải từ chất lượng tinh trùng đông lạnh mà là tuổi tác của chính bà. Trong 10 năm kể từ khi chồng mất, bà trải qua 5 lần sảy thai và phải tạm dừng IVF vào năm 2014. "Cuộc đời tôi như một chuyến tàu lượn siêu tốc nhưng tôi luôn giữ vững ước mơ làm mẹ", bà chia sẻ.

Bác sĩ Barry Witt, chuyên gia nội tiết sinh sản tại bang Connecticut, cho biết tỷ lệ mang thai thành công ở phụ nữ cuối tuổi 40 là rất thấp do số lượng và chất lượng trứng đều suy giảm. Tuy nhiên, bà Orrico vẫn kiên trì theo đuổi hy vọng, ngay cả khi điều đó có nghĩa là trở thành mẹ đơn thân.

"Tôi từng nghĩ mình sẽ tái hôn và luôn nói rõ mong muốn có con với những người bạn đời sau này, nhưng điều đó đã không xảy ra. Tôi chưa bao giờ hình dung mình sẽ làm việc này một mình", bà tâm sự.

Về chất lượng của tinh trùng được lưu trữ gần 20 năm, các nghiên cứu khoa học khẳng định hiệu quả gần như tương đương với tinh trùng tươi khi thực hiện các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Một nghiên cứu năm 2024 trên tạp chí Frontiers in Endocrinology chỉ ra rằng, dù khả năng di động của tinh trùng đông lạnh có giảm nhẹ, tỷ lệ thụ tinh thành công và tỷ lệ sinh con sống không có khác biệt đáng kể so với nhóm dùng tinh trùng tươi. Về lý thuyết, tinh trùng bảo quản trong nitơ lỏng có thể tồn tại gần như vô hạn.

Sau khi có kết quả thử thai dương tính vào tháng 6, bà Orrico được xếp vào nhóm thai kỳ nguy cơ cao do tuổi tác và được một đội ngũ y bác sĩ theo dõi chặt chẽ. Bà cho biết mình rất nóng lòng để kể cho con gái nghe mọi điều về người cha của bé. "Bé sẽ biết rằng mình có một người cha trên thiên đàng, người chắc chắn sẽ yêu thương bé rất nhiều", người phụ nữ nói.

Bình Minh (Theo NY Post)