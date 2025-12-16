Mang súng ngắn phòng thân khi vận chuyển ma túy tiền tỷ

Nghệ AnNguyễn Tiến Dũng mang theo súng ngắn khi vận chuyển 15.000 viên ma túy tổng hợp và 4,585 gam ketamin từ Hà Tĩnh sang phường Cửa Lò giao cho đối tác.

Dũng, 35 tuổi, trú xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh, đang bị Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy, theo Điều 250 Bộ luật Hình sự.

Nghi can Dũng (mặc áo trắng), cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 15/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phối hợp lực lượng liên ngành mật phục tại phường Cửa Lò, bắt quả tang Dũng vận chuyển 15.000 viên ma túy tổng hợp và 4,585 gam ketamin. "Hàng" được ngụy trang trong các túi nylon, bên trong chia thành nhiều gói nhỏ.

Khám người Dũng, nhà chức trách thu giữ một khẩu súng ngắn.

Dũng khai vận chuyển số ma túy trên từ Hà Tĩnh sang Nghệ An để giao cho đối tác, khẩu súng mang theo nhằm "phòng thân".

Nhà chức trách xác định Dũng là mắt xích trong đường dây liên tỉnh. Lô ma túy vừa bị thu giữ trị giá hàng tỷ đồng.

Dũng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

