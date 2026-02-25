Mang song thai, một trong một ngoài tử cung

Hà NộiNgười phụ nữ 26 tuổi mang song thai dị vị với một thai trong buồng tử cung và một thai ở vòi tử cung phải.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Hải, Trưởng khoa Phụ Nội tiết, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho biết "đây là tình trạng hiếm gặp", tiềm ẩn nguy cơ vỡ khối chửa ngoài gây xuất huyết nội, đe dọa tính mạng người mẹ.

Thai phụ trước đó được bác sĩ phòng khám tư chẩn đoán mang thai trong buồng tử cung. Sau hai ngày, chị đau bụng vùng hạ vị bên phải kèm ra dịch nâu, đi khám phát hiện thai ngoài tử cung nên đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội kiểm tra lại. Các bác sĩ Khoa Khám sản tự nguyện xác định bệnh nhân mang song thai dị vị (heterotopic pregnancy), gồm một thai trong buồng tử cung và một thai ngoài tử cung nằm ở vòi tử cung phải.

Các bác sĩ phẫu thuật nội soi lấy khối chửa ngoài tử cung, bảo tồn tối đa vòi tử cung và đảm bảo an toàn cho thai trong buồng tử cung.

Hiện, tình trạng thai phụ ổn định, thai nhi trong tử cung phát triển tốt.

Theo y văn thế giới, song thai dị vị chiếm tỷ lệ 1/30.000 trường hợp mang thai tự nhiên. Thai thụ tinh trong ống nghiệm, tỷ lệ song sinh bất thường cao hơn. Vị trí song thai ngoài và trong tử cung thường nằm ở cổ tử cung, buồng trứng, ống dẫn trứng, vùng sẹo mổ lấy thai.

Thai ngoài tử cung nếu phát hiện muộn, không can thiệp kịp thời có thể dẫn đến biến chứng vỡ, chảy máu ồ ạt, đe dọa sức khỏe cho cả mẹ và thai còn lại. Đây là nguyên nhân gây tử vong cao nhất trong các tai biến sản khoa ở ba tháng đầu thai kỳ. Tuy nhiên, tình trạng này có thể dễ dàng phát hiện qua siêu âm.

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ ở độ tuổi sinh sản cần đi khám ngay khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như tắt kinh, chậm kinh vài ngày hoặc rối loạn kinh nguyệt, dấu hiệu nghén, vú căng, đau bụng vùng hạ vị, ra máu màu nâu đen có khi lẫn màng, không đông... Thai phụ tuân thủ lịch khám thai định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ.

