Mảng sáng, tối của doanh thu phòng vé toàn cầu

Trong khi phòng vé nội địa Mỹ và Việt Nam đạt nhiều thành tích, thị trường điện ảnh Hàn phục hồi chậm sau ba năm đại dịch.

Sau năm 2019 thành công về số lượng, chất lượng lẫn doanh thu phòng vé, hệ thống rạp chiếu phim toàn cầu đối mặt nhiều thách thức vì Covid-19. Một số cụm phải đóng cửa vĩnh viễn, số khác chuyển đổi mục đích sử dụng. Số liệu thống kê cho thấy thời điểm đại dịch nhen nhóm, tổng doanh thu 10 phim cao nhất 2020 chỉ bằng 25% so với cùng kỳ.

Trong bối cảnh dịch vẫn diễn biến phức tạp, năm 2021, phòng vé dần hồi phục, tổng doanh thu đạt 58% so với giai đoạn trước Covid-19. Năm 2022, doanh thu 10 phim cao nhất đạt 77% so với 2019. Trong đó, bom tấn Spider-Man: No way home (2021) đạt hơn 1,9 tỷ USD, trong đó 1,1 tỷ USD đến từ thị trường quốc tế. Siêu phẩm Avatar: The way of water (2022) vượt 2,3 tỷ USD; Top Gun: Maverick gần 1,5 tỷ USD.

Năm nay, phim điện ảnh The Super Mario Bros. Movie (2023) thu về 1,359 tỷ USD, Guardian Of The Galaxy Vol.3 vượt 830 triệu USD, Oppenheimer khoảng 780 triệu USD. Đặc biệt, Barbie cán mốc 1,34 tỷ USD, được giới chuyên môn dự đoán sớm thành phim ăn khách nhất 2023.

"The Super Mario Bros. Movie" - phiên bản điện ảnh lấy cảm hứng từ nhân vật trò chơi điện tử Mariocủa hãng Nitendo - trở thành phim đầu tiên của năm vượt mốc 1 tỷ USD. Ảnh: Universal Pictures / Courtesy Everett Collection

Phòng vé nội địa Mỹ hồi phục nhanh, trong đó phân nửa doanh thu đến từ Top Gun: Maverick và The Super Mario Bros. Movie (gần 600 triệu USD). Tại Nhật Bản, One piece film: Red vượt 150 triệu USD, Thám tử lừng danh Conan: Tàu ngầm sắt màu đen cán mốc 110 triệu USD.

Tuy nhiên, bức tranh điện ảnh toàn cầu vẫn còn những mảng tối. Quy định kiểm soát dịch tại Hàn được gõ bỏ từ tháng 5/2022 nhưng phòng vé vẫn hẩm hiu. Doanh thu Round up - bom tấn ăn khách nhất năm ngoái - chưa đến 100 triệu USD. The Roundup: No way out - cao nhất năm nay - chỉ hơn 83 triệu USD. Theo dữ liệu từ dịch vụ theo dõi Kobis, tổng doanh thu 5 tháng đầu năm khoảng 463 tỷ won (363 triệu USD), cải thiện 57% so với 2022. Tuy nhiên, số này thấp hơn 40% - 775 tỷ won - hồi 2019.

Hiện Bắc Mỹ - thị trường phòng vé lớn nhất thế giới - mới đạt 75% tổng doanh thu 5 tháng đầu năm 2019. Trung Quốc cũng chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy vậy, các "siêu phẩm" đầu tư bài bản vẫn được khán giả ủng hộ. The Battle at lake Changjin II (Trường Tân Hồ, 2021) - phim kinh phí lớn nhất lịch sử điện ảnh Trung Quốc - thu về 626 triệu USD, Full river red (2023) thu hơn 673 triệu USD. Creation of the Gods I: Kingdom of storms cũng đang "làm mưa làm gió".

Giới chuyên môn đánh giá phòng vé Việt hồi sinh nhanh, vượt doanh thu 1.000 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm, đạt 103% so với cả năm 2019 (tăng trưởng 3%). Trong đó, bốn dự án vượt mốc trăm tỷ đồng gồm Nhà bà Nữ, Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh, Siêu lừa gặp siêu lầy và Chị chị em em 2.

Bà Nguyễn Thị Mai Hoa - Tổng giám đốc Galaxy Studio - cho rằng phim ảnh là ngành đặc thù, tốc độ phục hồi của rạp chiếu còn phụ thuộc số lượng, chất lượng phim. "Thắng lợi của Nhà bà Nữ mùa Tết đem đến cho chúng tôi nhiều hy vọng".

Bà Nguyễn Thị Mai Hoa - Tổng giám đốc Galaxy Studio. Ảnh: NVCC

Song song đó, thị trường chứng kiến màn trỗi dậy bất ngờ của các rạp nội địa. Thị phần mỗi đơn vị - Galaxy Cinema, Beta, CineStar - sau dịch tăng trưởng trung bình 1-2%. Galaxy Cinema đang đứng top 3, sau hai ông lớn Hàn Quốc CGV, Lotte. Là đối tác chiến lược của các hãng phim đình đám thế giới như Disney, Galaxy Studio luôn nằm trong danh sách nhà phát hành phim trăm tỷ, bên cạnh chức năng vận hành cụm rạp Galaxy Cinema.

Galaxy Studio từng công chiếu nhiều bom tấn quốc tế đạt doanh thu kỷ lục như Spider-man: No way home, Doctor strange in the multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder. Đặc biệt, Avatar: The way of water là phim nước ngoài có doanh thu cao thứ hai mọi thời tại Việt Nam.

Ngoài ra, đơn vị này còn sản xuất, phát hành nhiều bom tấn Việt gồm Mắt biếc (2019), Cua lại vợ bầu (2020), Bố già (2021), Em và Trịnh (2022), Siêu lừa gặp siêu lầy (2023), Con Nhót mót chồng (2023)... Sắp tới, dự án Đất rừng phương Nam được đánh giá là đáng mong chờ nhất năm nay.

Bà Mai Hoa cho biết tình hình tài chính của Galaxy Studio hiện rất khả quan. Riêng năm nay, nhà rạp này khai trương thêm hai cụm rạp mới, trong đó, một cụm rạp đầu tiên tại Việt Nam vận hành rạp Imax với máy chiếu Imax Laser - công nghệ vừa được Imax Corporation trình làng - ở CinemaCon Las Vegas, Mỹ, cuối tháng 4.

Các cụm rạp Galaxy Cinema được đầu tư vật chất, công nghệ mới nhất từ Mỹ. Ảnh: Galaxy Studio

Đến nay, Galaxy Studio vẫn chưa niêm yết trên sàn chứng khoán, không phát hành trái phiếu để huy động vốn từ nhà đầu tư.

