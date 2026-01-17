Mạng lưới 'nuôi' tài khoản ngân hàng cho tội phạm ở Campuchia bị triệt phá

Công an Đà Nẵng triệt phá mạng lưới chuyên thu gom, mua bán tài khoản ngân hàng, cung cấp cho các nhóm lừa đảo trực tuyến trú ngụ tại Campuchia, bắt giữ 35 người.

Ngày 17/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng cho biết đã đồng loạt triển khai các biện pháp tố tụng, phá chuyên án mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, tiếp tay cho lừa đảo xuyên biên giới.

Dòng tiền giao dịch qua các tài khoản liên quan được xác định lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

35 người liên quan bị công an bắt giữ để điều tra. Ảnh: Thành Phước

Theo điều tra, đường dây này chuyên thu gom, mua bán, cho thuê và cho mượn tài khoản ngân hàng không chính chủ, sau đó bàn giao cho các nhóm lừa đảo trực tuyến trú tại Campuchia sử dụng làm "tài khoản trung gian" để nhận tiền của bị hại.

Nhóm lừa đảo sử dụng hàng trăm tài khoản "ảo" để nhận tiền, sau đó chuyển qua nhiều lớp tài khoản khác nhau, giao dịch dày đặc cả ngày lẫn đêm, không ghi nội dung chuyển khoản nhằm xóa dấu vết, gây khó khăn cho việc truy vết dòng tiền.

Đáng chú ý, dù các ngân hàng đã áp dụng xác thực sinh trắc học, đường dây này vẫn sử dụng thiết bị điện tử, phần mềm và ứng dụng can thiệp để qua mặt hệ thống, duy trì hoạt động chuyển, rút tiền trái phép.

Khi phá án, cơ quan điều tra bắt giữ 35 người, phần lớn trú tại Đà Nẵng, số còn lại ở Đăk Lăk và Gia Lai.

Tang vật thu giữ gồm hàng trăm tài khoản ngân hàng, điện thoại di động, thiết bị điện tử phục vụ xác thực và chuyển tiền cùng nhiều tài liệu liên quan. Công an TP Đà Nẵng đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các bên liên quan và trách nhiệm trong công tác quản lý, kiểm soát giao dịch ngân hàng.

Ngọc Trường