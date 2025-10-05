Mang kiếm Nhật vào quán karaoke trả thù, nhiều người tháo chạy

Đà NẵngMâu thuẫn trong lúc mời bia tại quán karaoke Dubai, nhóm thanh niên mang kiếm Nhật quay lại tấn công khiến hai người bị thương, nhiều người hoảng loạn.

Ngày 4/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã bắt tạm giam Phạm Như Nghiêm, Nguyễn Đức Khánh (29 tuổi), Trần Quốc Toản (27 tuổi) và Lê Giao Hữu Triều (19 tuổi) để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng và Cố ý gây thương tích.

Bốn bị can nghe đọc lệnh khởi tố. Ảnh: Thành Anh

Theo điều tra, khuya 18/5, Nghiêm cùng nhóm bạn nhậu tại quán karaoke Dubai (phường Tam Kỳ). Trong lúc uống bia, anh ta mâu thuẫn với Trần Quốc Việt.

Sau khi bỏ về chừng 20 phút, Nghiêm cùng Toản, Triều và Khánh mang theo kiếm Nhật và dao tự chế quay lại quán, xông vào tấn công Việt và nhóm bạn cũ.

Vụ việc khiến hai người bị thương, nhiều khách trong quán hoảng loạn bỏ chạy.

Ngọc Trường