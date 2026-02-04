Mảng khoáng sản của Masan báo lãi

Masan High-Tech Materials (MSR) - công ty con của Masan, ghi nhận lãi sau thuế 11 tỷ đồng nhờ mảng vonfram tăng trưởng mạnh cùng cải thiện vận hành tại mỏ Núi Pháo.

Thông tin nêu tại báo cáo tài chính do doanh nghiệp vừa công bố. Năm 2025, Masan High-Tech Materials ghi nhận doanh thu thuần 7.443 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Nếu loại trừ kết quả của H.C. Starck, đơn vị đã được thoái vốn hoàn toàn từ cuối năm 2024, doanh thu vẫn tăng thêm 1.166 tỷ đồng. Mức tăng chủ yếu đến từ mảng vonfram và việc cải thiện hiệu quả thu hồi vonfram, florit tại mỏ Núi Pháo.

Trong cơ cấu doanh thu năm 2025, vonfram tiếp tục là mảng đóng góp chính với 4.458 tỷ đồng, tăng 33% so với năm trước. Doanh thu từ florit đạt 1.432 tỷ đồng, cải thiện nhờ giá bán thuận lợi và tỷ lệ thu hồi tăng. Tại mỏ Núi Pháo, tỷ lệ thu hồi florit trong quý IV/2025 đạt 65,5%, cao hơn đáng kể so với cùng kỳ, cho thấy hiệu quả vận hành mỏ được nâng lên.

Mỏ Núi Pháo tại tỉnh Thái Nguyên của doanh nghiệp. Ảnh: MSR

Xét về lợi nhuận, riêng trong ba tháng cuối năm 2025, MSR lãi sau thuế 222 tỷ đồng, mức cao nhất theo quý kể từ năm 2022. Lũy kế cả năm, công ty đạt 11 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, có lãi sau nhiều năm tập trung đầu tư nâng cấp công nghệ và tối ưu vận hành. Theo đại diện doanh nghiệp, kết quả này cho sự tích cực khi chu kỳ vonfram đảo chiều, đồng thời thể hiện những cải thiện mang tính cấu trúc trong vận hành mỏ và chế biến. Tuy vậy, kết quả hiện tại mới phản ánh giai đoạn đầu của chu kỳ giá vonfram. Giá trị chiến lược của mỏ Núi Pháo chưa được thể hiện đầy đủ qua lợi nhuận, chuỗi chế biến sâu vẫn đang hoàn thiện, trong khi dòng tiền và hiệu quả tài chính có độ trễ so với diễn biến giá hàng hóa.

Cùng với kết quả kinh doanh cải thiện và diễn biến giá vonfram thuận lợi, cổ phiếu MSR ghi nhận diễn biến tích cực. Kết phiên giao dịch ngày 3/2, mã MSR đạt mức 38.000 đồng một cổ phiếu, tăng mạnh so với mức 11.800 đồng mỗi cổ phiếu theo giá tham chiếu ngày 30/12/2024.

Đại diện doanh nghiệp đánh giá, diễn biến cho thấy kỳ vọng sớm của thị trường vào chu kỳ mới của vonfram và triển vọng dài hạn của mỏ Núi Pháo. Điều này cũng phù hợp với đặc thù của nhóm cổ phiếu khai khoáng, khi giá cổ phiếu thường phản ánh kỳ vọng chu kỳ sớm hơn báo cáo tài chính, trong khi lợi nhuận và dòng tiền thường có độ trễ.

Masan High-Tech Materials là thành viên trong hệ sinh thái Masan (MSN), hoạt động trong lĩnh vực cung ứng các khoáng sản chiến lược như: vonfram, florit và bismut - những nguyên liệu thiết yếu cho các ngành công nghiệp mũi nhọn như quốc phòng, hàng không, ôtô, điện tử, năng lượng, dược phẩm. Doanh nghiệp được thành lập năm 2010, sở hữu 100% các công ty con vận hành mỏ và thương mại tại Thái Nguyên, trong đó Công ty TNHH Khai thác Chế biến khoáng sản Núi Pháo (vốn điều lệ 10.793 tỷ đồng) giữ vai trò trung tâm.

Mỏ Núi Pháo là một trong những mỏ đa kim loại lớn, đi vào khai thác năm 2014, có trữ lượng khoảng 66 triệu tấn và vòng đời khai thác dự kiến khoảng 20 năm. Dự án Núi Pháo đang trong quá trình xin cấp phép khai thác phần trữ lượng hầm lò còn lại, chuyển đổi phương thức khai thác sang kết hợp lộ thiên - hầm lò nhằm tối ưu hiệu quả và kéo dài vòng đời mỏ.

Ngày 24/11/2025, Phó Thủ tướng đã ký Quyết định điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, trong đó mỏ vonfram Núi Pháo được cập nhật ranh giới cùng định hướng phát triển. Đại diện Masan High-Tech Materials đánh giá, điều chỉnh này tạo cơ sở pháp lý quan trọng để công ty huy động tối đa trữ lượng đã được cấp phép và mở rộng chế biến sâu theo hướng bền vững.

Trên thị trường toàn cầu, từ cuối năm 2025, giá APT (Ammonium Paratungstate) - sản phẩm trung gian quan trọng của vonfram, đã vượt đỉnh lịch sử 14 năm, dao động quanh mức 735-780 USD trên mtu. Trong nhóm khoáng sản chiến lược, vonfram có vai trò quan trọng trong kỷ nguyên công nghiệp công nghệ cao. Các chuyên gia đánh giá, trước bối cảnh này, Việt Nam với trữ lượng vonfram lớn thứ ba thế giới có tiềm năng phát triển mạnh.

Hoàng Đan