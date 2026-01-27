Mạng di động FPT kỷ niệm hai năm hoạt động

Mạng di động FPT tổ chức sự kiện tri ân khách hàng với hoạt động quay số trúng xe VinFast VF3 nhân kỷ niệm hai năm ra mắt.

Gia nhập thị trường từ tháng 1/2024, mạng di động FPT vừa tổ chức kỷ niệm hai năm, ngày 17/1. Tại sự kiện, đơn vị triển khai nhiều hoạt động dành cho khách hàng đang sử dụng dịch vụ. Điểm nhấn là tìm ra khách hàng trúng xe ôtô gần 300 triệu đồng trong chương trình tri ân "X2 Trao gửi yêu thương – Rinh liền xe VinFast VF3".

Theo thể lệ, để trúng giải, với mỗi 100.000 đồng doanh thu tiêu dùng hợp lệ từ các dịch vụ di động chính thức từ ngày 15/12 đến 31/12/2025, người dùng nhận một mã dự thưởng. Hệ thống tự động ghi nhận và gửi mã qua tin nhắn SMS. Người dùng Từ Thị Thương trúng giải đặc biệt thông qua quay số.

Chương trình kỷ niệm hai năm hoạt động của mạng di động FPT. Ảnh: FPT

Bên cạnh chương trình tri ân, mạng di động FPT tổ chức hoạt động thiện nguyện tại lớp học tình thương Chùa Kỳ Quang 2 trong khuôn khổ chương trình "X2 Yêu thương - Trao gửi nụ cười". Hoạt động gồm các chương trình giao lưu, biểu diễn và vẽ tranh, mang đến không gian sinh hoạt và trải nghiệm cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện đơn vị cho biết sau hai năm hoạt động, mạng di động FPT từng bước định hình hướng phát triển tập trung vào trải nghiệm khách hàng và chuyển đổi số. Ngay từ khi ra mắt, nhà mạng này hướng đến cung cấp dịch vụ di động linh hoạt, dễ tiếp cận, phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày của người dùng.

Người dùng trúng ôtô điện. Ảnh: FPT

Định vị nhóm khách hàng trẻ và người dùng yêu công nghệ, nhà mạng phát triển hệ sinh thái gói cước đa dạng, tập trung vào data dung lượng lớn, kết nối ổn định, đáp ứng nhu cầu truy cập mạng xã hội, xem video, giải trí và làm việc trực tuyến. Quy trình đăng ký, quản lý dịch vụ được triển khai trên nền tảng số, giúp rút ngắn thời gian thao tác cho người dùng.

Song song với sản phẩm viễn thông, nhà mạng mở rộng thêm các dịch vụ giá trị gia tăng trong các lĩnh vực như y tế, giải trí, bảo hành thiết bị. Đáng chú ý, mạng di động FPT là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam triển khai quy trình kích hoạt SIM chính chủ thông qua xác thực bằng tài khoản định danh điện tử quốc gia VNeID.

Ông Nguyễn Việt Anh, Phó tổng giám đốc FPT Retail phát biểu tại sự kiện. Ảnh: FPT

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Việt Anh, Phó tổng giám đốc FPT Retail, cho biết sự tin tưởng của khách hàng là nền tảng để đơn vị tiếp tục hoàn thiện dịch vụ. Trong giai đoạn tiếp theo, doanh nghiệp sẽ duy trì định hướng phát triển dành cho nhóm khách hàng trẻ, đồng thời mở rộng các hoạt động xã hội và thiện nguyện.

Với chiến lược lấy công nghệ làm nền tảng và trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm, mạng di động FPT đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng thị phần, đồng hành người dùng trong nhu cầu kết nối, đóng góp vào các hoạt động cộng đồng trong những năm tới.

Hoài Phương