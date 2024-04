Măng Đen kín phòng dịp lễ 30/4

Một tuần trước dịp lễ 30/4, nhiều cơ sở lưu trú ở Măng Đen, thị trấn được mệnh danh "Đà Lạt thu nhỏ" của Kon Tum, đã thông báo hết phòng.

Theo khảo sát trên Booking hôm 22/4, lượng phòng ở Măng Đen, thị trấn của huyện Kon Plông, cách thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum khoảng 60 km, đã lấp đầy đến 97% từ ngày 27/4 đến 30/4. Nhiều homestay tại thị trấn cũng thông báo không còn phòng trống.

1996 Homestay Măng Đen thuộc Làng du lịch cộng đồng Konpring cho biết công suất phòng dịp lễ đã đạt mức tối đa. Khách bắt đầu đặt từ đầu tháng 4 và phòng trống đã hết cách đây 3-5 ngày.

Du khách trải nghiệm hái dâu tại vườn ở Măng Đen. Ảnh: Bùi Viết Hà

Măng Đen Chải Homestay cũng cho hay các hạng phòng gần như kín khách đặt dịp lễ và chỉ còn hạng phòng đôi giá 900.000 đồng mỗi đêm vào ngày 27/4. Cơ sở khác của homestay này cũng còn ít phòng trống trong các ngày 27-30/4 như hạng phòng sử dụng nhà vệ sinh chung, giá 600.000 đồng mỗi đêm, tối đa hai người lưu trú. La Casa Homestay cũng cho biết chỉ còn vài phòng lẻ vào ngày 27-28/4.

Ông Nguyễn Ngọc Long, Giám đốc công ty du lịch Ngọc Linh tại Măng Đen, cho hay hiện quỹ phòng công ty cung cấp cho nhóm khách lẻ, đi tự túc đã đạt 80%. Khách đến Măng Đen năm nay chủ yếu từ các tỉnh thành lân cận như Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, Quy Nhơn, Đắk Lắk. Khách từ những địa phương này thường du lịch tự túc, lái xe cá nhân hoặc thuê xe.

Theo ông Long, các tour đường bay trọn gói đến Măng Đen khởi hành từ đầu Hà Nội và TP HCM giảm hơn 50% so với năm ngoái do vé máy bay tăng. Tour của công ty phải giảm một nửa giá so với giá vé nhưng lượng khách đặt không nhiều. "Đối tượng khách mua tour trọn gói đến Măng Đen thường là nhóm khách hàng doanh nghiệp đi teambuilding", ông Long nói.

Ông Bùi Viết Hà, Chủ tịch Hội Du lịch Măng Đen, cho biết các cơ sở lưu trú tại thị trấn Măng Đen hiện có 1.200 phòng. Trong ba tháng đầu năm, công suất phòng tại Măng Đen vào những ngày cuối tuần luôn đạt 90-100%.

So với cùng kỳ năm ngoái, tỷ lệ đặt phòng tại Măng Đen không biến động, dịp lễ, tết, kỳ nghỉ 30/4, cuối tuần luôn là cao điểm đón khách du lịch. Thời gian thấp điểm như ngày trong tuần, công suất phòng đạt 60-70%.

Ông Hà cho hay sản phẩm du lịch chủ đạo của Măng Đen là du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, khám phá văn hóa địa phương. Những năm gần đây thị trấn được biết đến nhiều hơn trên bản đồ du lịch và địa phương tích cực xây dựng các trung tâm hỗ trợ du khách, tư vấn du lịch. Hiện, địa phương làm mới thêm các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, đưa du khách trải nghiệm các nhà vườn trái cây.

"Yếu tố hút khách đến Măng Đen là thiên nhiên, khí hậu và văn hóa bản địa rõ nét", ông Hà nói.

Thị trấn được mệnh danh là "Đà Lạt thu nhỏ" với rừng nguyên sinh, hồ, thác nước, đồi thông, khí hậu mát mẻ trong lành, không gian yên bình.

Khung cảnh Măng Đen nhìn từ trên cao. Ảnh: Bùi Viết Hà

Măng Đen là thị trấn nhỏ nên chưa có nhiều khách sạn lớn. Golden Boutique Hotel là khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao, với 63 phòng. Đăk Ke Măng Đen đạt tiêu chuẩn 3 sao với 4 villa, một nhà sàn và hai dãy phòng khách sạn với 45 phòng. Các khách sạn thường có giá từ 700.000 đến 1,4 triệu đồng mỗi phòng.

Loại hình lưu trú ở đây chủ yếu là các homestay, giá dao động một đêm từ 400.000 đồng đến 700.000 đồng một phòng. Các homestay thường có phòng dorm, giá từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng một giường. Hiện, thị trấn đang đẩy mạnh thêm loại hình lưu trú mới là các làng du lịch cộng đồng, do người trẻ từ các địa phương khác đến kết hợp cùng đồng bào dân tộc địa phương khai thác, phát triển.

Theo ông Hà, từ đầu năm 2024, Măng Đen bắt đầu có khách du lịch nước ngoài ghé thăm, đa phần là khách từ Hội An liên kết. Ngoài khách đoàn theo ngày, một số du khách lẻ lưu trú ở địa phương cả tháng.

Theo khảo sát trên công cụ tìm kiếm của Google, từ khóa Măng Đen và du lịch Măng Đen có lượng tìm kiếm tăng hơn 35% trong 12 tháng qua. Năm 2023, thị trấn Măng Đen đã đón một triệu lượt du khách, theo UBND huyện Kon Plông, Kon Tum.

Bích Phương