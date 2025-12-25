Mang dao vào công ty truy sát sếp cũ

Tây NinhLê Minh Tiền và Tạ Quang Linh sau khi nghỉ việc đã rủ nhau mang dao quay lại công ty cũ truy sát tổ trưởng quản lý do mâu thuẫn từ trước, khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 24/12, Tiền (20 tuổi, ngụ TP HCM), Linh 19 tuổi và Phạm Minh Phú, 23 tuổi, bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt về hành vi Giết người.

Từ trái qua: Lê Minh Tiền, Phạm Minh Phú và Tạ Quang Linh. Ảnh: Nam An

Khoảng 20h tối hôm qua, cả ba đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, đi xe máy do Phú cầm lái đến trước cổng một công ty dịch vụ chuyển phát nhanh ở ấp Bình Nghị, xã Nhựt Tảo. Phú đứng ngoài chờ, còn Tiền và Linh đi bộ vào khu vực bàn làm việc của người đàn ông 32 tuổi, quê Vĩnh Long, là tổ trưởng quản lý công nhân.

Theo hình ảnh camera an ninh, khi tiếp cận nạn nhân, Tiền và Linh lao vào hành hung, một trong hai người rút dao mang theo đâm khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ. Gây án xong, cả hai quay ra ngoài, lên xe máy do Phú điều khiển tẩu thoát theo hướng TP Tân An.

Mang dao vào công ty truy sát người tử vong Camera an ninh ghi lại vụ án mạng. Video: Camera an ninh

Các công nhân làm việc gần đó phát hiện sự việc, tri hô và đưa nạn nhân đi cấp cứu, song người này đã tử vong.

Nam An