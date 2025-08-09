Mang còng số 8 xông vào sới bạc cướp tiền của 4 phụ nữ

Đà NẵngHuỳnh Duy Tuấn, 34 tuổi, và đồng phạm giả danh công an, mang theo còng số 8 xông vào nơi nhóm phụ nữ đánh bạc, cướp 170.000 đồng.

Ngày 9/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đang điều tra Tuấn và Nguyễn Đình Tuyến, 39 tuổi, để điều tra hành vi giả danh công an, cướp tài sản.

Huỳnh Duy Tuấn (trái) và Tuyến tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, khoảng 16h30 ngày 4/8, Tuấn và Tuyến phát hiện 4 người phụ nữ đang đánh bài tại hiên nhà trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Cẩm Lệ, nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Tuyến nói Tuấn chờ sẵn ngoài xe máy, còn mình mặc áo khoác, xông vào rút còng số 8, xưng là công an để dọa nạt rồi gom hết số tiền trên bàn và trong tay các con bạc. Sau khi tẩu thoát, cả hai kiểm đếm được 170.000 đồng.

Nhận tin báo, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng tìm ra Tuấn và Tuyến. Ban đầu, hai nghi can quanh co chối tội, sau đó đã thừa nhận hành vi, nhận tội.

Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, kiểm tra kỹ thông tin, yêu cầu xuất trình giấy tờ khi làm việc với người tự xưng là công an. Mọi người cũng không được tham gia các tệ nạn xã hội, bởi đó vừa là hành vi vi phạm pháp luật vừa khiến bản thân trở thành mục tiêu của tội phạm.

Ngọc Trường