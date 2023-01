Mảng chip nhớ lao dốc vì hàng tồn

Sau thời gian tăng trưởng mạnh khiến nguồn cung dư thừa, lĩnh vực chip nhớ đang bước vào giai đoạn suy thoái cả về sản xuất lẫn nhu cầu.

Trong báo cáo tài chính quý IV/2022, Samsung cho biết lợi nhuận mảng chip giảm hơn 90% so với quý trước và giảm 69% so với cùng kỳ 2021, xuống còn 270 tỷ won (220 triệu USD). Lý do được đưa ra là "khách hàng chưa sử dụng hết hàng tồn kho". Thu nhập hoạt động của mảng này đạt 4,3 nghìn tỷ won (3,5 tỷ USD), thấp hơn ước tính trung bình của các nhà phân tích là 5,8 nghìn tỷ won (4,7 tỷ USD).

Samsung đang vật lộn với sự sụt giảm ở mức lịch sử về nhu cầu chip nhớ, khi hàng loạt đối tác phải xử lý lượng hàng dư thừa do mua ồ ạt để tích trữ trong đại dịch.

Một công nhân bên trong nhà máy sản xuất chip của Micron Technology. Ảnh: AP

Samsung không phải là hãng duy nhất bị ảnh hưởng. Theo Bloomberg, Micron Technology (Mỹ) tuần trước thông báo sẽ hạn chế chi tiêu cho các nhà máy, cắt giảm nhân sự, giảm nghiên cứu thiết bị mới và giảm sản lượng sản xuất. Tương tự, nhà sản xuất chip Hàn Quốc SK Hynix thu hẹp quy mô đầu tư, đồng thời dự báo khoản lỗ 812 tỷ won (661 triệu USD). Kioxia Holdings của Nhật Bản giảm 30% sản lượng và đang đàm phán sáp nhập với Western Digital của Mỹ vì khó khăn.

Trước đó, Intel cho biết đang chuẩn bị cho một trong những quý tồi tệ nhất, và dự đoán tình trạng u ám của ngành bán dẫn sẽ kéo dài ít nhất đến hết nửa đầu năm nay.

Giá chip nhớ đạt đỉnh trong giai đoạn đầu của Covid-19 do nhu cầu mạnh mẽ nhưng bắt đầu giảm từ cuối 2021. Mức giảm theo quý ngày càng tăng hơn trong nửa cuối năm ngoái. Kim Soo-kyoum, Phó chủ tịch phụ trách mảng bộ nhớ tại công ty nghiên cứu thị trường bán dẫn International Data, cho biết ngành chip nhớ khởi đầu năm 2023 với lượng hàng tồn kho lớn. Theo WSJ, ông Soo-kyoum dự đoán với nhu cầu chững lại, giá bộ nhớ dự kiến tiếp tục giảm trong năm nay. "Mức giảm hàng quý có thể thu hẹp hoặc không thay đổi trong nửa cuối năm tùy thuộc vào thời gian khách có quay lại mua hay không", ông nói.

Theo TrendForce, giá DRAM và NAND flash giảm lần lượt 23% và 28% trong quý IV/2022 so với quý trước đó. Hãng nghiên cứu Đài Loan cũng dự đoán giá DRAM giảm 20% trong quý đầu tiên và 11% trong quý thứ hai năm nay, trong khi NAND flash giảm 10% và 3% tương ứng.

"Giá DRAM dự kiến tiếp tục đi xuống trong nửa cuối năm khi việc cắt giảm sản xuất trên quy mô lớn tiếp tục diễn ra", Avril Wu, Phó chủ tịch của TrendForce, nhận định.

Dù giảm doanh thu, Samsung cho biết vẫn có kế hoạch tiếp tục đầu tư bất chấp suy thoái. Theo Kim Jae-june, Phó chủ tịch mảng tiếp thị bộ nhớ của Samsung, kế hoạch chi tiêu vốn cho mảng chip nhớ năm 2023 dự kiến vẫn tương tự 2022. Đồng thời, công ty sẽ đầu tư vào cơ sở hạ tầng vì đây là điều cần thiết để đáp ứng nhu cầu trung và dài hạn.

Nhà phân tích David Tsui của S&P Global Ratings cho rằng nhu cầu công nghệ toàn cầu có thể phục hồi cuối năm nay. "Còn hiện tại, vẫn chưa rõ hành vi của người tiêu dùng sẽ thay đổi nhanh như thế nào và ở mức độ ra sao", ông nói với WSJ.

Bảo Lâm