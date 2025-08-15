Máng cáp lưới Cát Vạn Lợi đạt chứng nhận UL Listed

Việc máng cáp lưới Cát Vạn Lợi đạt chuẩn UL Listed – NEMA BI 50015 của Mỹ, mở đường cho sản phẩm Việt chinh phục thị trường và dự án cơ điện quốc tế.

Máng cáp lưới thuộc Công ty cổ phần Sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi vừa đạt chứng nhận UL Listed tiêu chuẩn NEMA BI 50015 của Mỹ. Đây không chỉ là dấu ấn kỹ thuật mà còn là "tấm hộ chiếu" đưa sản phẩm Việt gia nhập chuỗi cung ứng toàn cầu, nơi mỗi mắt xích đều đòi hỏi tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng, độ an toàn và tính đồng nhất.

Máng cáp lưới và phụ kiện do Cát Vạn Lợi sản xuất đạt chất lượng an toàn điện UL Listed - NEMA BI 50015. Ảnh: Cát Vạn Lợi

Đại diện doanh nghiệp cho biết UL Listed là dấu chứng nhận an toàn do tổ chức độc lập Underwriters Laboratories (UL) của Mỹ cấp cho các sản phẩm vượt qua quá trình kiểm tra và thử nghiệm theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của UL. Sản phẩm được gắn dấu UL Listed được đánh giá và xác nhận đáp ứng các yêu cầu an toàn, có thể sử dụng trong điều kiện và mục đích đã được chỉ định. Chứng nhận này thường xuất hiện trên các thiết bị điện, điện tử, vật liệu xây dựng, hệ thống phòng cháy chữa cháy... nhằm đảm bảo an tâm cho người tiêu dùng và đáp ứng yêu cầu của nhiều thị trường, đặc biệt là Mỹ.

Trong ngành vật tư cơ điện, UL Listed được xem là "vạch đích" mà nhiều doanh nghiệp quốc tế theo đuổi và để đạt chuẩn NEMA BI 50015 càng nâng thêm độ khó. Doanh nghiệp phải đáp ứng đồng thời nhiều yếu tố cho sản phẩm máng cáp lưới như: độ bền cơ học, khả năng chịu tải, an toàn cháy nổ, tính tiện lợi khi lắp đặt và bảo trì.

Chứng nhận UL Listed - NEMA BI 50015 dành cho máng cáp lưới của Cát Vạn Lợi. Ảnh: Cát Vạn Lợi

Máng cáp lưới Cát Vạn Lợi được chế tạo từ các thanh inox hàn đan xen, tạo thành kết cấu vững chắc, phân bổ tải trọng hợp lý. Thiết kế dạng mở giúp thi công nhanh, dễ kiểm tra và thay thế dây cáp, đồng thời cho khả năng thoát nhiệt tốt, giảm tích tụ bụi bẩn - những yếu tố quan trọng giúp kéo dài tuổi thọ dây dẫn và bảo đảm an toàn vận hành. Không chỉ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, sản phẩm còn mang giá trị thẩm mỹ, phù hợp với xu hướng thiết kế công trình hiện đại, nơi hạ tầng kỹ thuật cũng cần đẹp và gọn gàng như phần kiến trúc.

Theo đại diện công ty, việc đạt chứng nhận UL Listed - NEMA BI 50015 và UL 797 cho ống thép luồn dây điện EMT là kết quả của quá trình tích lũy công nghệ, cải tiến sản phẩm và bám sát yêu cầu tiêu chuẩn quốc tế. Đây cũng là bước đệm để Cát Vạn Lợi mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào các dự án cơ điện quy mô lớn, từ các khu công nghiệp, nhà máy chế biến, đến trung tâm dữ liệu và hạ tầng năng lượng.

"Cát Vạn Lợi đang từng bước xây dựng nền tảng vững chắc để đưa thương hiệu Việt ra thế giới. Khi có chiến lược rõ ràng, đầu tư nghiêm túc và tin vào năng lực của mình, doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể hội nhập quốc tế bằng chính sản phẩm 'Made by Vietnam'", vị đại diện nói.

Máng cáp lưới và ống thép luồn dây điện EMT do Cát Vạn Lợi sản xuất đạt chứng nhận UL của Mỹ. Ảnh: Cát Vạn Lợi

Tại Cát Vạn Lợi, triết lý "Do local - Go global" (tạm dịch: làm tốt trong nước, vươn xa toàn cầu) được hiện thực hóa bằng chiến lược rõ ràng như: đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, áp dụng hệ thống quản trị đạt chuẩn quốc tế, kết hợp kiểm soát chất lượng độc lập. Điều này giúp doanh nghiệp giữ vững tiêu chuẩn sản xuất khắt khe ở mọi lô hàng, dù phục vụ thị trường nội địa hay xuất khẩu.

Đại diện doanh nghiệp cho biết làm ra sản phẩm Việt cho người Việt, chinh phục thị trường trong nước rồi từng bước tiến ra thế giới, không chỉ là khẩu hiệu mà là con đường Cát Vạn Lợi bền bỉ theo đuổi suốt nhiều năm qua. "Trên hành trình ấy, doanh nghiệp phải đi qua nhiều thử thách, đánh đổi bằng những bài học quý giá, nhưng giữ vững niềm tin người Việt hoàn toàn có thể làm ra sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, sánh vai cùng các thương hiệu toàn cầu", vị đại diện nói.

(Nguồn: Cát Vạn Lợi)