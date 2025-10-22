Mảng bêtông rơi vào hai người đi đường ở Hà Nội

Mảng bêtông cùng kính từ ngôi nhà đang phá dỡ trên phố Tôn Đức Thắng rơi vào hai người đi đường khiến họ phải nhập viện cấp cứu, sáng 22/10.

Khoảng 8h55, ngôi nhà hai tầng có mặt tiền nằm trên phố Tôn Đức Thắng trong quá trình cải tạo đã làm rơi một mảng bêtông cùng với kính xuống đường, đè vào hai người đang đi trong ngõ Văn Chương, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Nạn nhân là người đàn ông đi xe máy và một phụ nữ thu gom phế liệu.

Hiện trường tai nạn sáng 22/10 làm hai người bị thương. Ảnh: Việt An

Anh Minh, một nhân viên bảo vệ gần hiện trường cho biết thời điểm mảng bêtông rộng khoảng một mét vuông rơi xuống tạo tiếng động rất lớn. Thấy có người bị đè phía dưới, gần 10 người đã chạy tới, hô hào nhau khiêng tấm bêtông, đưa nạn nhân ra ngoài.

Lúc được đưa ra, người đàn ông đã bất tỉnh, người phụ nữ tỉnh táo. Tại hiện trường, xe máy tay ga của nạn nhân nằm đổ giữa đám vụn kính.

Ngôi nhà đang trong quá trình dỡ bỏ phần mái tầng hai. Ảnh: Việt An

Ngôi nhà đang phá dỡ cao hai tầng, đang được quây bạt sửa chữa. Sáng nay thợ đang khoan bêtông trên tầng thượng thì xảy ra sự cố. Cảnh sát khu vực hiện đã phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Việt An