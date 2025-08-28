Mang ba khẩu súng xả đạn vào trường cũ

MỹNghi phạm "tự nhận là nữ" bắn liên tiếp vào cửa kính trường cũ ở Minnesota, khiến ít nhất hai học sinh thiệt mạng, 17 người bị thương.

Tay súng được xác định là Robin Westman, 23 tuổi, sáng 27/8 mang ba khẩu súng đến trường Công giáo Annunciation ở phía nam Minneapolis, bang Minnesota.

Westman tiến đến nhà thờ cùng tên nằm cạnh trường, rồi dùng súng trường, súng ngắn và súng shotgun liên tiếp vào cửa kính vào thời điểm có đông học sinh, giáo viên dự lễ cầu nguyện đánh dấu tuần đầu tiên của năm học.

Hai trẻ em, 8 và 10 tuổi, thiệt mạng trên băng ghế nhà thờ. 17 người khác bị thương, trong đó có 14 học sinh, hai người đang nguy kịch.

Sau khi gây thảm kịch, Westman đã tự sát phía sau nhà thờ.

Robin Westman, nghi phạm xả súng tại trường học ở Minnesota. Ảnh: FOX News

Truyền thông Mỹ cho biết Westman là học sinh cũ của trường này và rất quen thuộc với nhà thờ. Mẹ tay súng từng làm việc tại phòng kinh doanh nhà thờ trong 5 năm, trước khi nghỉ hưu năm 2021.

Nghi phạm có tên khai sinh là Robert Westman. Năm 17 tuổi, người này nộp đơn lên tòa án để đổi tên, từ Robert thành Robin, với lý do "tự nhận mình là nữ và muốn tên mình phản ánh điều này". Mẹ của Westman đồng ý với nguyện vọng này của con và ký vào đơn.

Các giấy tờ pháp lý sau đó xác nhận Westman là nữ, nhưng Giám đốc FBI Kash Patel vẫn nói rằng nghi phạm là nam.

Trong vài tháng đầu năm nay, Westman đã làm việc tại một tiệm cần sa địa phương. Động cơ gây án chưa được xác định, song tay súng được cho là hành động một mình, khi lên kế hoạch, chọn thời điểm cẩn thận, chặn cửa trước khi xả đạn và đã lên lịch đăng video quay "bản tuyên ngôn" trên YouTube.

Loạt các video khác trên trang cá nhân cho thấy tay súng đăng những lời lẽ bất mãn, oán hận. Westman còn khoe bản vẽ tay sơ đồ bên trong nhà thờ, kèm loạt băng đạn ghi những dòng như: "Dành cho đám trẻ"; "Chúa của các người ở đâu?".

Westman khoe các băng đạn ghi lời lẽ thù hận trên mạng xã hội. Ảnh: Vox News

Các video của Westman cũng cho thấy những trang nhật ký, trong đó có một sticker hình cờ nhiều màu của cộng đồng LGBTQ cùng một khẩu súng với khẩu hiệu "bảo vệ bình đẳng". Các video này đã bị gỡ xuống theo yêu cầu của FBI.

Giới chức cho biết ba khẩu súng mà Westman sử dụng để gây án được mua hợp pháp. FBI đang điều tra thảm kịch, coi đây là "hành vi khủng bố nội địa và tội ác thù hận nhắm vào người Công giáo".

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã được "thông báo đầy đủ" về thảm kịch. "Nhà Trắng sẽ theo sát tình hình. Hãy cùng tôi cầu nguyện cho tất cả những người liên quan", ông viết trên mạng xã hội.

Thảm kịch sáng 27/8 là vụ nổ súng thứ 4 trong 24 giờ qua tại Minneapolis, thành phố đông dân nhất bang Minnesota, khiến tổng cộng 5 người bị bắn chết, ít nhất 25 người bị thương. Mỹ đã ghi nhận hơn 140 vụ nổ súng tại các trường tiểu học và trung học kể từ đầu năm.

Phụ huynh chờ tin con bên ngoài trường Công giáo Annunciation ở Minnesota, ngày 27/8. Ảnh: AP

Đức Trung (Theo CBS News, NBC News, CNN, AP)