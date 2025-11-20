Manfusi Solar hợp tác Huawei triển khai hệ thống điện mặt trời

Manfusi Solar chịu trách nhiệm triển khai lắp đặt, hướng dẫn và vận hành các sản phẩm điện mặt trời Huawei cung cấp.

Công ty TNHH Manfusi Việt Nam (Manfusi Solar) hợp tác Công ty TNHH Công nghệ Huawei (Việt Nam) trong các giải pháp điện mặt trời cao cấp. Đây được xem là bước phát triển nhằm nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống, phát triển bộ tiêu chí "3 trong 1" gồm an toàn - thẩm mỹ - hiệu suất, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận và khai thác trọn vẹn lợi ích mà năng lượng tái tạo mang lại.

Theo đó, Huawei cung cấp các dòng sản phẩm đa dạng từ biến tần chuỗi thông minh (Inverter) đến hệ thống pin lưu trữ năng lượng (ESS). Manfusi Solar chịu trách nhiệm triển khai lắp đặt, hướng dẫn và vận hành, hướng tới các công trình đạt chuẩn về an toàn, thẩm mỹ và hiệu suất.

Đội ngũ kỹ thuật Manfusi thi công hệ thống điện mặt trời chuẩn an toàn và hiệu suất. Ảnh: Manfusi Việt Nam

Tính năng nổi bật của bộ giải pháp Huawei FusionSolar dành cho hộ gia đình là công nghệ AFCI-L4 tích hợp AI Boost, cho phép phát hiện và xử lý sự cố hồ quang nhanh hơn. Hệ thống có khả năng ngắt mạch trong khoảng 0,5 giây, góp phần tăng mức độ an toàn và giảm chi phí bảo trì, sửa chữa cho người dùng.

Bên cạnh đó, công nghệ One-Fits-All của Huawei giúp đơn giản hóa quá trình lắp đặt và vận hành hệ thống điện mặt trời. Các dòng inverter được tích hợp những tính năng như Split-phase Operation hỗ trợ tải không cân bằng 3 pha, AFCI/AFIC giảm rủi ro hồ quang điện và chuẩn IP66 giúp thiết bị hạn chế bụi, nước. Những yếu tố này góp phần nâng cao hiệu suất và duy trì độ bền của hệ thống trong quá trình sử dụng.

Với thiết kế tinh xảo từ Huawei và phương án thi công giàu thẩm mỹ của Manfusi, những tấm pin không còn là chi tiết thô cứng mà hòa hợp với không gian, khẳng định gu thẩm mỹ hiện đại của gia chủ.

Hệ thống điện mặt trời Huawei do Manfusi Solar tư vấn và lắp đặt. Ảnh: Manfusi Việt Nam

Manfusi Solar áp dụng mô hình giải pháp đóng gói toàn diện, bao gồm tư vấn, thiết kế, thi công và bảo trì, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn hệ thống phù hợp. Cách tiếp cận này góp phần đơn giản hóa quá trình đầu tư, "biến" điện mặt trời trở thành sản phẩm gần gũi và dễ sở hữu hơn.

Ngoài ra, doanh nghiệp sở hữu đội ngũ kỹ sư và chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp, đồng hành cùng khách hàng đưa ra giải pháp tối ưu, vừa mang lại hiệu quả kinh tế, vừa đảm bảo an tâm về chất lượng.

Ngoài sản phẩm dịch vụ, Manfusi Solar còn có giải pháp tài chính phù hợp với các hộ gia đình mong muốn đầu tư hệ thống điện mặt trời nhưng chưa sẵn sàng chi trả toàn bộ chi phí. Thông qua gói trả góp linh hoạt trên ứng dụng Easy Credit, quá trình đầu tư ban đầu trở nên nhẹ nhàng và hợp lý với toàn bộ quy trình đăng ký, giải ngân thực hiện 100% trực tuyến, minh bạch, đồng thời tối ưu trải nghiệm người dùng.

(Nguồn: Manfusi Việt Nam)