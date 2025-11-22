Mane: 'Ronaldo là hình mẫu cho mọi cầu thủ học tập'

Arab SaudiSau hơn hai năm thi đấu cùng nhau tại Al Nassr, tiền đạo Sadio Mane nhận thấy Cristiano Ronaldo có rất nhiều điều đáng để học hỏi.

"Cristiano là hình mẫu cho mọi cầu thủ bóng đá trên thế giới", Mane nói trong podcast của cựu hậu vệ Rio Ferdinand ngày 21/11. "Tinh thần, khát khao chiến thắng và sự chuyên nghiệp của anh ấy thật ấn tượng. Tôi chưa bao giờ thấy một cầu thủ nào giống như anh ấy".

Mane (trái) ăn mừng bàn thắng với Ronaldo tại Saudi Pro League 2024-2025. Ảnh: SPL

Mane từng chơi cho Liverpool rồi Bayern trong giai đoạn 2016-2023. Trong đó, ở chung kết Champions League 2018, anh và các đồng đội tại Liverpool thua 1-3 trước Real Madrid của Ronaldo. Từ hè 2023, Mane khoác áo Al Nassr, ghi 41 bàn và kiến tạo 29 lần.

Tiền đạo người Senegal thừa nhận không biết nhiều về Ronaldo trong quá khứ. Nhưng từ khi chơi cho Al Nassr, anh hiểu những gì mà CĐV ca ngợi về CR7 là thật.

"Tôi từng đọc và xem truyền hình về sự cống hiến, tinh thần và tính chuyên nghiệp của Cristiano", Mane cho hay. "Khi đến Arab Saudi, đó chính xác là những gì tôi thấy. Thật không thể tin được. Anh ấy thể hiện điều đó ngay cả khi đã 40 tuổi. Anh ấy là một vận động viên toàn diện".

Ronaldo thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2002, làm nên bảng thành tích đồ sộ, gồm năm Quả Bóng Vàng, bốn Giày Vàng châu Âu, năm Champions League, ba Ngoại hạng Anh, hai La Liga, hai Serie A, Euro 2016, Nations League 2019, 2025. Hiện, anh giữ kỷ lục 953 bàn trên mọi đấu trường, và 143 bàn cùng 226 trận trên đấu trường quốc tế.

Ronaldo chơi tốt ngay cả khi bước sang tuổi xế chiều sự nghiệp. Hai mùa trước, anh ghi 50 và 35 bàn cho Al Nassr. Mùa này, tiền đạo 40 tuổi tiếp tục gây ấn tượng với 10 bàn trong 11 trận.

Thanh Quý (theo Podcast)