Ca sĩ Mandy Moore mang thai con đầu lòng với chồng Taylor Goldsmith sau hai năm kết hôn.

Giọng ca 36 tuổi viết trên Instagram hôm 24/9: "Em bé nhà Goldsmith sẽ chào đời năm 2021". Cô đăng bức ảnh chồng đang xoa bụng mình. Ca sĩ Taylor Goldsmith cũng đăng video báo tin vui với bạn bè, người hâm mộ trên mạng xã hội.

Mandy Moore khoe bụng bầu trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình Mandy Moore Instagram.

Mandy Moore là giọng ca nhạc Pop nổi tiếng đầu thập niên 2000, nổi tiếng nhờ những bản hit như Candy, I Wanna Be With You... Từ năm 2009, cô kết hôn ca sĩ Ryan Adams và dần biến mất khỏi làng nhạc. Hai người ly dị năm 2016 với lý do nhiều bất đồng không thể hòa giải. Mandy nói bị chồng thao túng tâm lý, khiến nữ ca sĩ không thể tập trung hoạt động âm nhạc. Đầu năm 2019, cô cùng nhiều phụ nữ đồng loạt tố cáo Ryan lạm dụng tình dục.

Sau khi ly dị, Mandy Moore hẹn hò ca sĩ nhạc đồng quê Taylor Goldsmith. Hai người kết hôn năm 2018 sau ba năm yêu. Cô cũng bắt đầu quay lại ca hát hồi đầu năm nay, phát hành MV Save A Little For Yourself.

Mandy Moore - Save A Little For Yourself MV "Save A Little For Yourself" của Mandy Moore. Video: Mandy Moore Youtube.

Bên cạnh ca hát, Mandy có sự nghiệp diễn xuất thành công. Cô từng góp mặt trong nhiều dự án như Nhật ký công chúa hay series This Is Us - bộ phim giúp cô nhận đề cử Quả Cầu Vàng và Emmy. Năm 2010, Mandy gây chú ý khi lồng tiếng nhân vật công chúa Rapunzel cho bộ phim hoạt hình Tangled của hãng Disney. Năm 2019, Mandy được khắc sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood.

Đạt Phan (theo Fox News)