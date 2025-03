Man Utd xây SVĐ mới 100.000 chỗ thay Old Trafford

AnhMan Utd công bố kế hoạch xây rời Old Trafford, sân nhà của CLB trong 115 năm qua, và chuyển đến sân vận động mới có sức chứa 100.000 chỗ ngồi.

Đề xuất này được công bố ngày 11/3 và được cựu HLV Alex Ferguson ủng hộ. Sân vận động mới của Man Utd sẽ vượt qua Wembley để trở thành sân đấu có sức chứa lớn nhất nước Anh.

"Man Utd nên luôn phấn đấu hết mình trong mọi việc, cả trong và ngoài sân cỏ, gồm SVĐ", cựu HLV huyền thoại người Scotland nói. "Old Trafford lưu giữ rất nhiều kỷ niệm đặc biệt với tôi, nhưng chúng ta phải dũng cảm và nắm bắt cơ hội này để xây dựng ngôi nhà mới, phù hợp với tương lai, nơi có thể tạo nên lịch sử mới".

Man Utd công bố hình ảnh về diện mạo của sân vận động mới. Ảnh: Foster + Partners

SVĐ mới, được gọi là "New Trafford" trong một tài liệu tóm tắt, sẽ có thiết kế hình ô và thu thập năng lượng mặt trời và nước mưa. Sân đấu này sẽ bao gồm ba cột buồm giúp có thể nhìn thấy nó từ khoảng cách 40 km. Man Utd cũng thông báo rằng SVĐ mới sẽ có thể được nhìn thấy vào một ngày đẹp trời từ "vùng ngoại ô của Liverpool".

Kế hoạch được công bố theo các khuyến nghị của Nhóm công tác tái thiết Old Trafford, được thành lập hơn một năm trước, và loạt các cuộc tham vấn của người hâm mộ.

Lựa chọn khác là tái thiết sân Old Trafford, nhưng Man Utd quyết định xây mới hoàn toàn. SVĐ này sẽ được xây dựng trên đất do CLB sở hữu, nằm cạnh Old Trafford. Kiến trúc sư Lord Norman Foster cho biết sẽ mất 5 năm để hoàn thành.

Diện mạo của SVĐ mới của Man Utd. Ảnh: Foster + Partners

"Hôm nay đánh dấu sự khởi đầu của một hành trình vô cùng thú vị để hoàn thiện SVĐ bóng đá vĩ đại nhất thế giới, tại trung tâm của Old Trafford được tái thiết", đồng sở hữu Jim Ratcliffe tuyên bố.

Theo tỷ phú người Anh, Old Trafford là sân nhà tuyệt vời của Man Utd trong 115 năm qua, nhưng đã tụt hậu so với những SVĐ hàng đầu thế giới. "Bằng cách xây mới SVĐ bên cạnh địa điểm hiện tại, chúng tôi sẽ có thể bảo tồn bản chất của Old Trafford, đồng thời tạo ra một SVĐ thực sự hiện đại, mang lại trải nghiệm cho người hâm mộ chỉ bằng bước chân từ ngôi nhà lịch sử của CLB", ông nói thêm.

SVĐ mới của Man Utd nhìn từ trên cao. Ảnh: Foster + Partners

Old Trafford được mở cửa năm 1910, hiện tại có sức chứa 76.000 chỗ ngồi sau lần mở rộng cuối cùng vào năm 2006. Old Trafford bị đánh giá lỗi thời so với sân Tottenham Hotspur - sân mới của Tottenham được khánh thành năm 2019 - ở London, nơi thường xuyên tổ chức các trận đấu giải bóng bầu dục Mỹ NFL.

Man Utd từng xem xét kế hoạch giữ Old Trafford làm sân nhà cho đội nữ và đội trẻ, nhưng cuối cùng bị bác bỏ.

Hồng Duy