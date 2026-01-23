Man Utd tụt kỷ lục trên bảng doanh thu toàn cầu

AnhThành tích bết bát trên sân cỏ đẩy Man Utd xuống vị trí thấp kỷ lục trong bảng xếp hạng doanh thu mùa 2024-2025 của Deloitte, trong khi không một CLB Ngoại hạng Anh nào lọt vào top 4.

Man Utd đã bị đẩy xuống vị trí thấp nhất từ trước đến nay trong bảng xếp hạng Football Money League thường niên của hãng tài chính Deloitte dành cho các CLB giàu nhất thế giới, và tình hình được dự báo sẽ còn tồi tệ hơn với CLB chủ sân Old Trafford.

"Quỷ đỏ" đã tụt xuống vị trí thứ 8 trong danh sách dựa trên doanh thu của mùa giải 2024-2025, khi chỉ đạt 895 triệu USD. Đây là lần đầu tiên đội bóng từng nhiều năm dẫn đầu danh sách này bị văng khỏi top 5. Hiện tại, có ba CLB Ngoại hạng Anh đang vượt mặt Man Utd về doanh thu là Liverpool, Man City và lần đầu tiên trong lịch sử là Arsenal.

Báo cáo của Deloitte nêu rõ: "Dù Man Utd ghi nhận tổng doanh thu thương mại và ngày diễn ra trận đấu mùa trước tăng thêm 85 triệu USD, nhưng doanh thu truyền hình lại giảm gần như tương ứng 60 triệu USD do kết quả thi đấu kém cỏi".

Man Utd còn đang phải đối mặt với nguy cơ sụt giảm thêm hơn 120 triệu USD doanh thu từ bản quyền truyền hình và tiền bán vé ở mùa này so với mùa trước. Điều này dự báo tin buồn cho vị trí của họ ở bảng xếp hạng Football Money League năm sau.

Có ba nguyên nhân chính dẫn đến dự báo này. Đầu tiên, Man Utd tổ chức ít trận đấu hơn tại Old Trafford do không được tham dự đấu trường châu Âu và bị loại sớm tại Cup FA cũng như Cup Liên đoàn Anh, dẫn tới mức thất thu khoảng 67 triệu USD từ tiền bán vé và các dịch vụ trong ngày diễn ra trận đấu.

Thứ hai là khoản phạt từ nhà tài trợ trang phục Adidas: theo thỏa thuận mới bắt đầu từ mùa này, CLB nửa đỏ thành Manchester bị phạt 13,4 triệu USD do không giành được vé dự Champions League. Và thứ ba là mất trắng nguồn thu Europa League: Man Utd không còn khoản tiền 40 triệu USD như từng kiếm được từ hành trình tại Europa League mùa trước.

"Sự sa sút của Man Utd trên Football Money League chủ yếu bắt nguồn từ thành tích trên sân cỏ", trợ lý Giám đốc tại Nhóm Kinh doanh Thể thao của Deloitte là Marco D’Elia nhận định. "Nhìn vào tình hình mùa này, báo cáo năm tới chắc chắn sẽ còn chịu ảnh hưởng nặng nề".

HLV Michael Carrick chỉ đạo Bruno Fernandes trong trận Man Utd thắng Man City 2-0 trên sân Old Trafford ở vòng 22 Ngoại hạng Anh ngày 17/1/2026. Ảnh: AFP

Trong báo cáo lần thứ 29 của Football Money League, Real Madrid vẫn giữ vững ngôi vương, với doanh thu khoảng 1,31 tỷ USD mùa trước, xếp trên lần lượt Barca (1,1 tỷ USD), Bayern Munich (971 triệu USD), PSG (944 triệu USD) và Liverpool (943 triệu USD).

CLB chủ sân Anfield cũng là đội có quỹ lương cao nhất Ngoại hạng Anh mùa trước, trong khi quỹ lương của Man Utd lần đầu tiên thấp hơn Arsenal kể từ khi giải đấu thành lập năm 1992. PSG là CLB có quỹ lương cao nhất thế giới, sau đó đến Barca và Real.

Đây cũng là lần đầu tiên không có đại diện Anh nào góp mặt trong top 4 của Football Money League, hệ quả từ bản hợp đồng mới của UEFA Champions League và mô hình phân chia tiền thưởng ít ưu ái hơn cho các đội bóng xứ sở sương mù.

Vị trí thứ hai của Barca phần lớn đến từ việc gã khổng lồ Catalonia thu về khoảng 82 triệu USD từ khoản thu đột biến: bán ghế VIP tại sân Camp Nou mới cho các nhà đầu tư dưới dạng trái phiếu, kèm quyền bán lại trong 30 năm tới.

Ông D’Elia cho biết Real, Barca, Bayern và PSG đã làm rất tốt việc khai thác thương hiệu toàn cầu, nhưng khẳng định Ngoại hạng Anh nhìn chung vẫn duy trì sức mạnh. Bảng xếp hạng của Deloitte cho thấy 15 trên tổng số 20 CLB Ngoại hạng Anh nằm trong top 30 đội bóng có doanh thu cao nhất thế giới. "Ngoại hạng Anh vẫn là giải đấu có tổng doanh thu cao nhất và vị thế quốc tế của họ là điều mà mọi giải đấu khác đều thèm muốn", ông D’Elia kết luận.

Hoàng Thông tổng hợp