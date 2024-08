Man Utd từng suýt bị trừ điểm trong hai mùa

AnhHai khoản trợ cấp đã giúp Man Utd thoát nguy cơ bị Ban tổ chức Ngoại hạng Anh phạt trong hai mùa giải gần đây, theo tiết lộ của truyền thông Anh.

Theo tờ Daily Mail ngày 8/8, trong hai mùa 2021-2022 và 2023-2024, Man Utd suýt vi phạm quy tắc lợi nhuận và bền vững Ngoại hạng Anh (PSR). Mùa trước, do vi phạm quy định này, Everton đã bị trừ tổng cộng tám điểm với hai cáo buộc riêng biệt, còn Nottingham Forest bị trừ bốn điểm với một cáo buộc.

Man Utd thoát hiểm mùa 2021-2022 nhờ khoản trợ cấp đặc biệt trị giá 51 triệu USD liên quan đến đại dịch Covid-19. Đến mùa 2023-2024, họ tiếp tục gặp may khi nhận khoản trợ cấp 44,5 triệu liên quan đến các chi phí đặc biệt trong vụ nhà Glazers bán cổ phần cho tỷ phú Jim Ratcliffe.

Đồng sở hữu Man Utd, Jim Ratcliffe (đeo cà vạt đỏ) bắt tay HLV Erik Ten Hag sau trận chung kết Cup FA, Man Utd 2-1 Man City hôm 25/5. Ảnh: PA

Khoản trợ cấp 51 triệu USD liên quan đến đại dịch Covid-19 gây tranh cãi, vì không CLB nào nhận được nhiều như Man Utd. Một số CLB chỉ nhận được hơn một triệu.

Tuy nhiên, theo chuyên gia tài chính bóng đá Kieran Maguire, Man Utd được trợ cấp nhiều nhất do chịu thiệt hại lớn nhất trong đại dịch. Ông chỉ ra các lý do cụ thể gồm: bị hủy chuyến du đấu hè 2021, nợ xấu do đối tác thương mại phá sản, CLB không thể hoàn thành nghĩa vụ với đối tác tài trợ, đài truyền hình giảm tiền thanh toán cho Ngoại hạng Anh và UEFA.

Theo Maguire, một số CLB cũng được trợ cấp nhiều trong đại dịch, nhưng không thể hiện trong báo cáo tài chính. Trong khi đó, do niêm yết trên sàn chứng khoán, Man Utd phải công bố nhiều thông tin hơn. "Không có chuyện Ngoại hạng Anh thiên vị Man Utd", Maguire cho biết thêm.

Newcastle cũng suýt vi phạm PSR, cho đến khi bán Yankuba Minteh cho Brighton và Elliot Anderson cho Nottingham Forest để giảm mức lỗ hôm 30/6.

Trong khi đó, Leicester City có thể bị trừ điểm vào mùa tới, do cáo buộc vi phạm mùa 2022-2023. Man City đang vướng vào 115 cáo buộc. Phiên tòa xử nhà đương kim vô địch có thể bắt đầu từ tháng 11/2024 và kéo dài sáu tuần. Nếu bị chứng minh là có tội, Man City có thể bị trừ điểm, tước danh hiệu, hoặc xuống hạng.

PSR quy định mỗi CLB không được lỗ quá 135 triệu USD trong vòng ba năm. Mới đây, các CLB đã bỏ phiếu ủng hộ thay PSR từ mùa giải 2025-2026 bằng quy định kiểm soát chi phí đội hình. Theo đó, mỗi CLB không được chi quá 85% tổng doanh thu cho tiền lương, chuyển nhượng và phí môi giới.

Thanh Quý (theo Daily Mail)