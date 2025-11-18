Man Utd từng 'đi đêm' với HLV Frank trước chung kết Cup FA

AnhHLV Tottenham Thomas Frank tiết lộ ông từng được Man Utd và Chelsea phỏng vấn cho vị trí "thuyền trưởng" chỉ cách nhau vài giờ trong hè 2024.

Trong cuộc trò chuyện với kênh TV2 (Đan Mạch) ngày 17/11, Frank cho biết hai cuộc gặp diễn ra ngày 24/5/2024, khi cả Man Utd lẫn Chelsea đều tìm HLV mới. Cuộc gặp đầu tiên diễn ra tại gara của tỷ phú Jim Ratcliffe, đồng chủ sở hữu Man Utd. Ngay sau đó, Frank di chuyển từ tây sang nam London để nói chuyện cùng ban lãnh đạo Chelsea.

"Ngồi nói chuyện với hai trong 10 CLB lớn nhất thế giới, chỉ cách nhau hai tiếng, là cảm giác rất đặc biệt", Frank chia sẻ. "Tôi nhớ khi đi bộ qua công viên Battersea giữa hai cuộc phỏng vấn, tôi tự hỏi: "Thomas Frank từ Frederiksvaerk, sao mình lại ở đây?".

HLV Thomas Frank (trái) và tỷ phú Jim Ratcliffe. Ảnh: Sun

Khi đó, HLV 52 tuổi đã trải qua sáu năm làm việc tại Brentford, đưa đội bóng thăng hạng năm 2021 và trở thành cái tên được đánh giá cao trong giới HLV. Sau giai đoạn làm việc ở Brondby và tuyển trẻ Đan Mạch, hành trình ở Anh từ năm 2016 đưa ông vào tầm ngắm của những ông lớn.

Cuộc gặp với Ratcliffe diễn ra ngay trước trận chung kết Cup FA 2024 giữa Man Utd và Man City. Trong khi Man Utd chuẩn bị tới Wembley, đại diện của Frank đồng thời trao đổi thêm với phía "Quỷ đỏ". Kết quả, Man Utd thắng 2-1, giúp Erik ten Hag giữ ghế thêm một thời gian.

Cả hai cơ hội đều khép lại với Frank. Chelsea chọn Enzo Maresca, còn Man Utd tiếp tục với Ten Hag rồi bổ nhiệm Ruben Amorim nửa năm sau. Dù vậy, ông coi trải nghiệm ấy như một dấu mốc lớn trong sự nghiệp.

Câu chuyện này sẽ xuất hiện trong cuốn sách sắp ra mắt của ông: Thomas Frank - Diary from the Premier League, ghi lại hành trình từ bóng đá Đan Mạch tới giải đấu hàng đầu thế giới, kèm nhiều tư liệu chưa từng công bố về thời gian ở Brentford.

Một năm sau hai cuộc phỏng vấn chớp nhoáng của Frank, Tottenham kích hoạt điều khoản giải phóng để đưa ông về thay Ange Postecoglou. Hiện ông khởi đầu tương đối ổn, với năm chiến thắng và ba thất bại sau 11 vòng, đưa Tottenham lên đứng thứ năm.

Tuy nhiên, vài tình huống gây chú ý vẫn xuất hiện, như việc hai hậu vệ Djed Spence và Micky Van de Ven phớt lờ khi ông cố gắng động viên sau trận thua Chelsea 0-1. Nhưng trận thắng Copenhagen và hòa Man Utd giúp Frank thoát khỏi những lời chỉ trích.

Hoàng An tổng hợp