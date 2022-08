Man Utd từ bỏ thương vụ Arnautovic

AnhMan Utd ngừng theo đuổi tiền đạo Marko Arnautovic khi vấp phải sự phản đối của CĐV cũng như thái độ cứng rắn từ phía Bologna.

Theo Sky Sports, Man Utd đã gửi lời đề nghị 9,2 triệu USD cuối tuần trước, nhưng bị Bologna từ chối. Sau thời gian ngắn cân nhắc, chủ sân Old Trafford rút khỏi đàm phán, để chuyển sang săn tiền đạo khác. Chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, sau đó, cũng xác nhận thông tin này.

Man Utd được cho không chấp nhận mức giá quá cao mà CLB Italy yêu cầu. Giám đốc thể thao của Bologna, Marco Di Vaio, tìm cách ngăn thương vụ thông qua khi khẳng định Arnautovic là "vô giá". Ông nói: "Arnautovic là trung tâm của dự án Bologna. Chúng tôi muốn giữ đội hình hiện tại và tăng cường để bước vào mùa giải quan trọng. Tiền không phải là vấn đề".

Man Utd rút lui vì Bologna kiên quyết từ chối bán Arnautovic. Ảnh: ANSA

Theo The Athletic, ngoài mức giá cao mà Bologna yêu cầu, Man Utd còn từ bỏ việc ký hợp đồng với Arnautovic vì phản ứng từ người hâm mộ. Một số người thậm chí đã gửi email trực tiếp cho giám đốc điều hành Richard Arnold để phản đối thương vụ. Cựu hậu vệ Gary Neville thì ám chỉ Man Utd "tuyệt vọng" khi muốn tuyển mộ tiền đạo 33 tuổi.

HLV Erik ten Hag xem Arnautovic như "phương án giá rẻ" để tăng cường hàng công trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa ngày 1/9. Tiền đạo Áo từng làm việc với Ten Hag và trợ lý Steve McClaren thời cả ba còn ở CLB Hà Lan Twente giai đoạn 2008-2010. Khi đó, McClaren là HLV trưởng, còn Ten Hag sắm vai trợ lý.

Man Utd cũng thất bại trong việc tuyển mộ Benjamin Sesko từ Red Bull Salzburg. Tiền đạo 19 tuổi từ chối tới sân Old Trafford để gia nhập RB Leipzig theo hợp đồng năm năm từ hè 2023. Romano đã dùng cụm từ quen thuộc "Thế là xong" (Here we go) để thông báo về thương vụ này.

Theo ESPN, Man Utd đã chuyển hướng sang săn Cody Gakpo - cầu thủ chạy cánh người Hà Lan được định giá 42 triệu USD - nhưng chưa gửi lời đề nghị chính thức nào tới PSV. Mùa trước, Gakpo ghi 21 và kiến tạo 15 bàn giúp PSV cán đích thứ hai giải VĐQG Hà Lan, kém nhà vô địch Ajax hai điểm.

Gakpo được cho sẵn sàng tới Ngoại hạng Anh thi đấu nếu Man Utd và PSV thống nhất được phí chuyển nhượng. Trước đó, cầu thủ 23 tuổi nằm trong tầm ngắm của Arsenal, Liverpool, Bayern Munich và Barca.

Hồng Duy