Man Utd tìm HLV mới

AnhGiám đốc Bóng đá John Murtough cho biết Man Utd đang tìm HLV mới có thể giúp CLB cạnh tranh các danh hiệu từ mùa tới.

"Chúng tôi đang triển khai một quy trình kỹ lưỡng để bổ nhiệm HLV mới vào mùa hè này, với mục tiêu đưa CLB trở lại vị thế cạnh tranh các danh hiệu ở các giải quốc nội và đấu trường châu Âu", Murtough chia sẻ trên trang chủ Man Utd hôm 1/3.

Ralf Rangnick làm HLV tạm quyền tới hết mùa rồi trở thành cố vấn đặc biệt của Man Utd trong hai năm tiếp theo. Ông cũng sẽ tham gia vào quy trình sàng lọc, tuyển chọn nhà cầm quân tiếp theo cho "Quỷ Đỏ"

Theo báo Anh Sportmail, Mauricio Pochettino và Erik ten Hag là hai ứng viên hàng đầu tiếp quản chiếc ghế của Rangnick. Pochettino - HLV có kinh nghiệm làm việc tại Ngoại hạng Anh với Southampton và Tottenham - có thể tìm bến đỗ mới nếu PSG không vô địch Champions League mùa này.

Pochettino và Ten Hag là hai ứng viên được ban lãnh đạo Man Utd chấm vào chung kết vòng tuyển chọn nhà cầm quân mới. Ảnh: Manchester Evening News

Trong khi đó, Ten Hag được nhiều CĐV Man Utd yêu thích vì xây dựng phong cách bóng đá tấn công. Ajax hiện dẫn đầu giải VĐQG Hà Lan với 57 điểm, ghi tới 71 bàn qua 24 trận. Thầy trò Ten Hag cũng nắm lợi thế vào tứ kết Champions League khi hòa 2-2 trên sân Benfica ở lượt đi vòng 1/8.

Man Utd đang gặp khó trong cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh. Trận hòa Watford 0-0 ở vòng 27 cuối tuần qua khiến "Quỷ Đỏ" bị West Ham thu hẹp khoảng cách xuống 2 điểm. Man Utd vẫn đứng thứ tư với 47 điểm, hơn Arsenal hai điểm và Tottenham năm điểm, nhưng đá nhiều hơn hai CLB thành London lần lượt ba và hai trận.

Chủ sân Old Trafford còn một con đường khác để đảm bảo suất dự Champions League mùa tới, là đăng quang mùa này. Man Utd hòa 1-1 trên sân Atletico ở lượt đi vòng 1/8, và sẽ đá lượt về tại Old Trafford ngày 15/3.

Khi được thêm về mục tiêu của Man Utd, Murtough nói: "Sự nhất quán là yếu tố then chốt để chúng tôi cạnh tranh vị trí trong top 4 mùa này. Nhưng, tôi muốn nhắc lại rằng đây không phải là mục tiêu cuối cùng của Man Utd. Tất cả thành viên CLB đều tập trung hướng đến những danh hiệu hàng đầu".

Cùng ngày, Man Utd công bố báo cáo tài chính của quý thứ hai năm tài chính 2022, khi CLB tăng trưởng 7,3% về doanh thu. Đây là kết quả tài chính đầu tiên được "Quỷ Đỏ" công bố kể từ khi Richard Arnold được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành mới đầu tháng Hai.

Chủ sân Old Trafford đang nợ ròng 659 triệu USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng chi phí hoạt động trong quý là 239 triệu USD, tăng 54 triệu USD, ương đương 29,7% so với quý trước.

Man Utd cũng phải bồi thường hơn 13 triệu USD khi sa thải Ole Gunnar Solskjaer và đội ngũ cộng sự, gồm Michael Carrick, Kieran McKenna và Martyn Pert, hồi tháng 11/2021. Trong đó, Solskjaer nhận 10 triệu USD.

