Man Utd tiến bộ thế nào khi hạ Liverpool

AnhTrận thắng Liverpool 2-1 ở vòng ba Ngoại hạng Anh ghi nhận nhiều thông số ấn tượng về Man Utd.

Đội bóng của Erik ten Hag đã chạy tổng cộng 113,78 km so với 110,6 km của Liverpool, nhiều hơn đối thủ 3,18km. So với chính họ trong trận thua Brentford 0-4 ở vòng hai, Man Utd chạy nhiều hơn tới 18 km. "Quỷ Đỏ" còn vượt trội Liverpool ở số lần tăng tốc trên sân - 155 so với 104 lần, cũng lại hơn chính họ ở vòng trước tới 90 lần.

Những thống kê này lý giải cho sự hài lòng của Ten Hag sau trận, không phải về chiến thuật mà về thái độ học trò. "Chúng tôi đã đem tinh thần chiến đấu vào sân, mọi người có thể thấy các cầu thủ làm được những gì", ông nói. "Họ chơi bóng đẹp mắt, và hôm nay chứng tỏ họ là một tập thể đúng nghĩa".

Martial đối mặt thủ môn Alisson Becker trong trận Man Utd hạ Liverpool 2-1 tại Old Trafford ngày 22/8. Ảnh: Reuters

Thái độ này trái ngược trận thua Brentford khi Ten Hag "bốc hỏa" với sự hời hợt của cầu thủ. Trong buổi tập ngay sau thất bại này, ông bắt mỗi cầu thủ Man Utd chạy đủ 18km, đúng bằng quãng đường toàn đội đã thua Brentford, dưới cái nắng 33 độ C ở Trung tâm huấn luyện Carrington. The Sun bình luận rằng, hình phạt này của Ten Hag "đã được đền đáp xứng đáng".

Trận thắng Liverpool cũng cho thấy Man Utd hoàn toàn lột xác so với chính họ trước Brentford ngày 13/8. Họ tắc bóng thành công 24 lần trước Liverpool, gấp đôi trận gặp Brentford. Dù chuyền chính xác thấp hơn 18% và số đường chuyền (273) chỉ bằng một nửa so với thảm bại tại London vòng trước, Man Utd tiến bộ ở số cơ hội ghi bàn và khả năng tận dụng cơ hội. Expected goal (xG) - thống kê cho thấy khả năng thành bàn từ một pha dứt điểm - của Man Utd trước Liverpool là 1,76, cao gần gấp đôi 0,92 ở trận thua Brentford. Ở khía cạnh phòng ngự, sau khi mắc hai lỗi dẫn tới bàn thua cách đây 10 ngày, Man Utd không mắc lỗi nào tương tự trước Liverpool.

Các bàn thắng của Jadon Sancho và Marcus Rashford giúp Man Utd có chiến thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này, đẩy chính kình địch Liverpool vào khủng hoảng. Đoàn quân dưới trướng Jurgen Klopp chưa biết thắng sau 3 trận. Liverpool đã tụt xuống thứ 16 sau 3 vòng, thấp hơn 2 bậc so với Man Utd.

Ở vòng 4, Liverpool tiếp Bournemouth trên sân nhà Anfield, trong khi Man Utd làm khách Southampton ngày 27/8.

Đỗ Hiếu