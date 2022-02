Man Utd thoát hiểm trên sân Atletico

Bàn gỡ của Anthony Elanga giúp Man Utd hòa Atletico 1-1 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, tối 23/2.

Thầy trò Ralf Rangnick rơi vào thế khó khi thủng lưới ngay phút thứ bảy. Đó là kịch bản mà mọi đội bóng không muốn khi đối đầu Atletico của Diego Simeone. Tuy nhiên, đứng vững trước sức ép từ đối thủ, Man Utd đá tốt dần trong hiệp hai rồi tìm được bàn gỡ nhờ cầu thủ vào sân thay người Elanga. Hòa 1-1 khiến cặp đấu này ẩn chứa nhiều biến số lường ở lượt về, khi mà luật bàn thắng trên sân khách không còn được áp dụng mùa này.

Joao Felix đánh đầu, mở tỷ số cho Atletico. Ảnh: AFP.

Man Utd nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (62%), nhưng chỉ tung ra bảy pha dứt điểm so với 13 của đối thủ. Tuy vậy, Atletico chỉ một lần dứt điểm trúng đích so với hai của Man Utd. Đội chủ nhà có lí do để than phiền về vận may khi Angel Correa và Antoine Griezmann, mỗi người có một pha dứt điểm trúng xà ngang ở cuối mỗi hiệp.

Atletico xuất phát với sơ đồ 3-5-2, thay ba vị trí so với trận thắng Osasuna 3-0 cuối tuần qua. Renan Lodi, Geoffrey Kondogbia và Correa đá chính trong khi Luis Suarez dự bị. Cựu tiền đạo Liverpool không được sử dụng trong cả trận. Man Utd đá theo sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc. Paul Pogba thay Scott McTominay trong khi Victor Lindelof đá hậu vệ phải thay Renan Lodi.

Đội chủ nhà nhập cuộc với ý đồ tấn công phủ đầu. Những quả tạt từ cánh trái của Lodi thử thách sự tập trung của hàng thủ Man Utd trong suốt hiệp một. Một trong những đường chuyền của hậu vệ người Brazil tạo điều kiện để Joao Felix đánh đầu, mở tỷ số. Ở cánh đối diện, Sime Vrsaljko ít dâng cao hơn. Tổng cộng, Atletico tung ra 21 quả tạt cả trận, so với 14 của Man Utd.

Elanga trừng phạt sai sót ở hàng thủ Atletico khi ghi bàn gỡ hòa. Ảnh: Fantasista.

Man Utd ít có cơ hội lên bóng, càng không thể xâm nhập vòng cấm đối phương. Hai pha dứt điểm từ xa ra ngoài của Bruno Fernandes và Cristiano Ronaldo là những nỗ lực hiếm hoi. Cuối hiệp một, đội khách trải qua phen thót tim khi quả tạt của Lodi tìm đến Correa nhưng pha đánh đầu đập đất của tiền đạo Atletico dội xà.

Đội khách kỳ vọng vào Ronaldo - người được mệnh danh là "Quý ngài Champions League". Tuy nhiên, tiền đạo người Bồ Đào Nha bị chăm sóc quá kỹ. Chứng kiến lối chơi nghèo nàn của các học trò, Rangnick thay Pogba bằng Nemanja Matic. Tiền vệ người Pháp tỏ thái độ không hài lòng nhưng sự thay đổi người này giúp Man Utd xoay chuyển trận đấu.

Sự góp mặt của Matic giảm tải gánh nặng phòng ngự cho Fred và Fernandes. Hai tiền vệ này cùng nhau châm ngòi cho Elanga băng xuống, đánh bại Jan Oblak ở tình huống đối mặt. Bàn thắng này có đóng góp của Jadon Sancho và Ronaldo. Elanga ghi bàn năm phút sau khi vào thay Marcus Rashford một lần nữa cho thấy giá trị trong những điều chỉnh của Rangnick.

Danh sách thi đấu

Atletico: Oblak, Savic, Gimenez, Mandava, Vrsaljko, Llorente, Kondogbia, Herrera, Renan Lodi, Correa, Joao Felix.

Man Utd: de Gea, Lindelof, Varane, Maguire, Shaw, Fred, Pogba, Rashford, Bruno Fernandes, Sancho, Ronaldo.

