Man Utd thành cựu vương Cup Liên đoàn

Thầy trò Erik ten Hag thua đậm Newcastle 0-3 ở vòng bốn và chia tay đấu trường họ đăng quang mùa trước.

Man Utd từng thắng dễ Newcastle 2-0 ở chung kết Cup Liên đoàn mùa trước nhờ hai bàn của Marcus Rashford và Casemiro. Nhưng kịch bản đó không lặp lại ở lần tái đấu này. Bất chấp Newcastle sử dụng đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị, "Quỷ đỏ" chơi rời rạc như khi họ thua Man City 0-3 ở Ngoại hạng Anh cuối tuần trước và bị CĐV la ó khi trận đấu kết thúc.

Man Utd bị CĐV la ó khi trận đấu kết thúc. Ảnh: Reuters

Ten Hag cất một số trụ cột như Rashford, Bruno Fernandes hay Rasmus Hojlund trên ghế dự bị. Nhưng xét tương quan lực lượng, có thể nói Man Utd nhỉnh hơn khi vẫn còn Casemiro, Andre Onana, Mason Mount, Antony hay Harry Maguire trên sân. Trong khi đó, HLV Eddie Howe đã thay toàn bộ hàng thủ Newcastle so với trận hòa Wolves 2-2, đồng thời cất Miguel Almiron, Callum Wilson lẫn Bruno Guimaraes.

Hai đội nhập cuộc cởi mở với ý đồ pressing ở phần sân đối phương. Man Utd tạo ra pha dứt điểm đầu tiên khi cú sút căng từng ngoài vòng cấm của Casemiro bị Martin Dubravka bắt gọn. Hậu vệ Newcastle Matt Targett bất đắc dĩ rời sân do chấn thương ngay phút thứ năm. Nhưng chính cầu thủ vào sân Almiron tạo ra khác biệt ở tình huống phản công phút 28, giúp đội khách mở tỷ số.

Bắt nguồn từ pha mất bóng của Alejandro Garnacho, Valentino Livramento đi bóng qua hai cầu thủ Man Utd trước khi kiến tạo để Almiron vượt qua Diogo Dalot lẫn Onana.

Joe Willock ghi bàn thứ ba cho Newcastle. Ảnh: Reuters

Man Utd vùng lên đáp trả, nhưng hai pha dứt điểm của Mount và Sergio Reguilon đều thiếu chính xác. Ở phần sân bên kia, hàng thủ đội chủ nhà tiếp tục sơ sểnh, khiến họ thủng lưới bàn thứ hai. Pha đánh đầu phá bóng của Maguire vô tình trở thành đường chuyền để Lewis Hall vô-lê, đưa bóng đi sát mép trong cột dọc và khiến Onana bất lực.

Trong thời gian còn lại của hiệp một, Man Utd dâng đội hình để gây sức ép nhưng thiếu mảng miếng tấn công để xâm nhập vòng cấm đối phương. Vì lẽ đó, "Quỷ đỏ" thường xuyên phải trông cậy vào những cú sút xa mang tính may rủi. Dalot đưa bóng đi chệch cột dọc trong khi cú đá căng của Mount bị Dubravka cản phá.

Diễn biến trận đấu không có nhiều thay đổi ở hiệp hai. Man Utd tấn công nhiều nhưng kém hiệu quả. Tiền vệ được đưa vào đầu hiệp hai Sofyan Amrabat dứt điểm vọt xà trước khi Anthony Martial đánh đầu hụt sau quả tạt từ Garnacho.

Ngược lại, Newcastle có đủ sự lạnh lùng để trừng phạt sai lầm của đối thủ. Amrabat mất bóng ở giữa sân, dẫn tới bàn thứ ba, khi Man Utd để Joe Willock thoải mái đi bóng trước vòng cấm rồi sút chìm về góc phải khung thành.

Sức ép tăng lên với Ten Hag sau khi Man Utd thua trận thứ hai liên tiếp với tỷ số 0-3. Ảnh: Reuters

Sự góp mặt của Fernandes, Hojlund và Rashford trong 25 phút cuối không giúp Man Utd cứu vãn tình hình. Tình huống dứt điểm vọt xà trong vòng cấm của Fernandes sau đường chọc khe từ Antony là dấu ấn duy nhất họ tạo ra.

Trận thua nặng nề ngay trên sân Old Trafford khiến Man Utd hứng chịu tiếng la ó từ khán giả ở cuối và sau khi trận đấu kết thúc. Đây là thất bại thứ tám của họ trong 15 trận đầu mùa, chuỗi trận tệ nhất kể từ năm 1972. Dù chiếm ưu thế về thời lượng kiểm soát bóng (61%), đồng thời nhỉnh hơn về số lần dứt điểm (10 so với 7), Man Utd rõ ràng chơi kém hiệu quả và chỉ ba lần dứt điểm trúng đích so với năm của Newcastle.

Cuối tuần này, Man Utd sẽ làm khách trên sân Fulham ở vòng 11 Ngoại hạng Anh trong khi Newcastle tiếp Arsenal.

Quang Huy