Man Utd thắng 7-1 ở vòng 1/8 Europa League

Sau khi đè bẹp LASK 5-0 ở lượt đi, "Quỷ đỏ" thắng lượt về 2-1 tối 5/8 và sẽ gặp Copenhagen tại tứ kết.

*Bàn thắng: Lingard 57', Martial 88' - Wiesinger 55'.

Ole Gunnar Solskjaer thay 9 người so với đội hình xuất phát trận thắng Leicester 2-0 hôm 26/7. Nhưng so với lượt đi, họ chỉ thay hai người. Luke Shaw không ra sân do chấn thương, trong khi Bruno Fernandes được nghỉ. Jesse Lingard lần đầu đá chính sau thời gian dài. Harry Maguire và Brandon Williams vẫn đá chính.

Martial ghi bàn sau khi vào sân, giúp Man Utd thắng 2-1. Ảnh: Reuters.

Những thử nghiệm chiến thuật của Solskjaer không hiệu quả là bao, dù Man Utd tạo ra cơ hội đầu tiên. Đường căng ngang của Juan Mata cho Odion Ighalo ở một đợt phản công bị chặn lại. Trong pha phạt góc sau đó, Maguire thực hiện động tác tì đè sở trường rồi đánh đầu vọt xà.

Đội chủ nhà bối rối trước lối đá pressing của đối thủ và nhiều lần để mất bóng ở giữa sân. Ở một pha phạt góc, Andres Andrade đánh đầu trúng xà ngang khung thành của Sergio Romero. Tận dụng tình huống lộn xộn, Philipp Wiesinger sút chéo góc bằng chân trái chệch cột dọc.

Peter Michorl sút xa vọt xà. Không lâu sau, Husein Balic băng vào dứt điểm sau pha căng ngang từ cánh phải nhưng bị Fosu-Mensah truy cản. Marko Raguz thoát khỏi Maguire và đánh đầu kỹ thuật vào góc xa nhưng không chính xác. LASK cầm nhiều bóng và chiếm ưu thế trong hiệp một, nhưng sức tấn công của họ không đủ để xuyên thủng hàng thủ của Man Utd - vẫn thi đấu khá chắc chắn dưới sự chỉ huy của Maguire.

LASK chơi chủ động và tạo ra nhiều cơ hội hơn trong hiệp một. Ảnh: BPI.

Raguz thử tài Romero bằng một cú sút chìm từ trước vòng cấm nhưng không gây khó cho thủ môn Man Utd. Sau đó, Man Utd có pha phối hợp tấn công sắc nét hiếm hoi. Lingard chuyền một chạm khá nhạy cảm bằng má ngoài chân phải để Ighalo băng xuống. Nhưng dù vượt qua một hậu vệ đối thủ, tiền đạo người Nigeria không thể dứt điểm.

Đội hình thi đấu

Man Utd: Romero; Fosu-Mensah (Mengi 84'), Bailly, Maguire, Williams (Chong 72'); McTominay, Fred (Pereira 63'); Mata, Lingard (Pogba 63'), James (Martial 84'); Ighalo.

LASK: Schlager; Wiesinger (Sabitzer 73'), Trauner, Andrade (Filipovic 80'); Ranftl, Holland, Michorl, Renner; Frieser, Balic (Reiter 66'); Raguz.

