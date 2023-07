Man Utd rao bán Maguire

AnhĐội chủ sân Old Trafford tìm cách bán trung vệ thủ quân Harry Maguire với giá 64 triệu USD.

Man Utd bỏ ra 97 triệu USD để mua Maguire từ Leicester vào năm 2019. Đến nay, đây vẫn là số tiền kỷ lục dành cho một hậu vệ. Tuy nhiên, sau bốn mùa, trung vệ 30 tuổi giờ chỉ là kép phụ tại sân Old Trafford, bởi HLV Erik ten Hag trọng dụng cặp Raphael Varane - Lisandro Martinez hơn.

Man Utd hy vọng có thể thu về 64 triệu USD nếu bán Maguire. Ảnh: Reuters

Theo Manchester Evening News, Man Utd đang tìm cách bán Maguire trong hè này để có thêm tiền mua sắm. Do nhà Glazer chưa chuyển giao CLB cho chủ mới, Ten Hag chỉ được cấp ngân sách 154 triệu USD trong kỳ chuyển nhượng hè này. Ông đã dùng 71 triệu để mua tiền vệ Mason Mount từ Chelsea và có thể bỏ ra thêm 60 triệu để mua thủ môn Andre Onana từ Inter Milan.

Man Utd hy vọng có thể thu về 64 triệu USD từ việc bán Maguire. Con số này giảm 33 triệu USD so với những gì họ bỏ ra để chiêu mộ tuyển thủ Anh. Nhưng theo truyền thông Anh, đây vẫn là mức giá quá cao khi so sánh với phong độ của Maguire tại sân Old Trafford từ khoảng hai năm qua.

Maguire chơi tổng cộng 107 trận cho Man Utd ở mùa 2019-2020 và 2020-2021. Tuy nhiên, mùa 2021-2022, anh chỉ đá 37 trận. Tuy vẫn đá chính cho tuyển Anh tại World Cup 2022, trung vệ 30 tuổi chỉ ra sân 16 lần trong tổng số 61 trận của Man Utd trên mọi đấu trường mùa trước.

Nếu không thể bán Maguire, Man Utd có thể phải trả 12 triệu USD để thanh lý hợp đồng với anh. Nhưng đây vẫn là khoản chi cần thiết, bởi Maguire đang là một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất tại sân Old Trafford, với 236.000 USD mỗi tuần. Man Utd sẽ giải phóng một phần quỹ lương nếu trung vệ người Anh ra đi, đồng nghĩa có thể chiêu mộ thêm cầu thủ.

Duy Đoàn (theo Manchester Evening News)