Man Utd phàn nàn Liverpool phạm luật tiếp bóng

AnhLiverpool có thể bị Ngoại hạng Anh nhắc nhở sau khi vi phạm quy định về "tiếp bóng", trong trận thua Man Utd 1-2 tại Anfield cuối tuần qua.

Theo quy định được áp dụng từ năm 2022, các quả bóng được đặt sẵn quanh sân trên các giá đỡ, để cầu thủ tự lấy khi bóng ném biên hoặc đá phạt góc. Trẻ nhặt bóng hoặc thành viên ban huấn luyện không được phép đưa bóng cho cầu thủ, nhằm tránh tình trạng câu giờ hoặc cố tình đẩy nhanh nhịp độ trận đấu theo hướng có lợi.

Cầu thủ Liverpool (áo đỏ) được tiếp bóng nhanh ở quả ném biên, thay vì phải chạy tới giá đỡ lấy bóng. Ảnh: chụp màn hình

Tuy nhiên, trong hiệp hai trận Liverpool - Man Utd, khi chủ nhà bị dẫn bàn, quy tắc này đã nhiều lần bị phá vỡ. Một số tình huống cho thấy những cậu bé hỗ trợ ném bóng cho cầu thủ Liverpool khi họ gấp rút triển khai tấn công. HLV Arne Slot cũng được ghi nhận đã trực tiếp ném bóng vào sân cho học trò khi thời gian gần hết. Có ít nhất hai lần, trọng tài phát hiện cùng lúc hai quả bóng xuất hiện trên sân.

Theo Daily Mail, hành vi trên khiến các thành viên Man Utd tỏ ra khó chịu và trao đổi với quan chức giám sát trận đấu. Dù không gửi đơn khiếu nại chính thức, đội khách được cho là "đã nêu vấn đề" trong báo cáo sau trận. Man Utd thắng 2-1 trận này, nhờ bàn quyết định của trung vệ Harry Maguire phút 84.

Liverpool sẽ không bị phạt tiền, nhưng nhiều khả năng bị Ngoại hạng Anh nhắc nhở tuân thủ nghiêm hệ thống tiếp bóng. Nếu tái phạm, họ mới có nhiều nguy cơ bị phạt.

Trước đó, Aston Villa từng bị phạt 167.000 USD vì vi phạm quy định này trong 5 trận ở mùa 2023-2024. Họ bị phát hiện bố trí thêm bóng ở khu phạt góc và để trẻ nhặt bóng chuyền nhanh cho cầu thủ nhà. Ngoại hạng Anh sau đó cấm Villa sử dụng hệ thống tiếp bóng trong ba trận sân nhà đầu mùa sau.

Luật tiếp bóng được áp dụng nhằm giúp trận đấu liền mạch hơn nhưng vẫn đảm bảo công bằng giữa hai đội. Trước luật này, có những trường hợp đội khách không được lấy bóng kịp thời từ các cậu bé nhặt bóng. Còn đội chủ nhà thường được tiếp bóng nhanh nếu cần ghi bàn.

Hoàng An tổng hợp