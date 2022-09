Man Utd nghi bị ngộ độc thực phẩm

12 thành viên Man Utd, gồm cầu thủ và ban huấn luyện, cảm thấy không khoẻ sau khi trở về từ trận thắng FC Sheriff tại Europa League.

Man Utd thắng trận đầu vòng bảng Europa League khi làm khách trên sân FC Sheriff ở Moldova, nhờ công Jadon Sancho và Cristiano Ronaldo. Ngay sau trận đấu, họ lên chuyên cơ để trở về Manchester.

Tuy nhiên, theo tờ Sun, một nhóm khoảng 12 thành viên Man Utd trong chuyến đi đó có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm sau khi về nhà. Nhiều người đã vắng mặt ở buổi tập hôm 16/9.

Man Utd giành chiến thắng đầu tiên tại Europa League hôm 15/9. Ảnh: Reuters.

Man Utd đang tìm hiểu liệu thức ăn của đội có vấn đề trong thời gian ở khách sạn tại thành phố Chisinau hay trên chuyến bay trở về nhà.

Dư âm của vụ việc dường như không kéo dài khi các cầu thủ dường như đã bình phục và tập trung cùng đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho loạt trận Nations League và giao hữu trong hai tuần tới.

Man Utd đáng ra phải thi đấu cuối tuần qua, gặp Leeds ở Ngoại hạng Anh. Nhưng trận đấu bị hoãn vì lý do an ninh. Nếu không, đội chủ sân Old Trafford có thể gặp rắc rối về lực lượng liên quan đến sự cố này.

Man Utd hiện đứng thứ năm Ngoại hạng Anh với 12 điểm sau 6 trận. Ở Europa League, họ đứng nhì bảng E với ba điểm do thua Real Sociedad ở lượt đầu.

Duy Đoàn (theo Sun)