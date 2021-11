Man Utd liên hệ với Rodgers

AnhMan Utd sẵn sàng chi 10,7 triệu USD chuộc hợp đồng giữa Brendan Rodgers với Leicester City để ông về thay Ole Gunnar Solskjaer.

Theo tờ Sun, ban lãnh đạo Man Utd đã liên hệ với Rodgers để đề nghị ông chuyển đến sân Old Trafford. Nhà cầm quân người Bắc Ireland được cho là sốt sắng với lời mời này.

Rodgers là ứng viên tiềm năng thay thế Solskjaer dẫn dắt Man Utd. Ảnh: Reuters.

Trong hợp đồng giữa Rodgers và Leicester có điều khoản cho phép HLV 48 tuổi tự do đàm phán với các CLB đang dự Champions League. Man Utd phù hợp với tiêu chí này, nên Leicester không thể ngăn cản nếu Rodgers muốn ra đi.

Man Utd phải trả 10,7 triệu USD phí phá vỡ hợp đồng nếu muốn có sự phục vụ của Rodgers. Con số này nhiều hơn mức 10,1 triệu USD họ đền bù cho Solskjaer khi sa thải HLV người Na Uy.

Thậm chí, một số tờ báo khẳng định Rodgers đã bắt đầu tìm nhà ở vùng Cheshire, gần Manchester; đồng thời tiết lộ ban lãnh đạo Man Utd thống nhất không cấp tiền chuyển nhượng cho cựu HLV Liverpool vào tháng Một tới. Họ yêu cầu Rodgers phải cố gắng phát huy tối đa năng lực của đôi ngũ hiện có.

Rodgers khởi nghiệp ở đội dự bị Chelsea vào năm 2006. Ông kinh qua các CLB Anh như Watford, Reading, Swansea trước khi được Liverpool bổ nhiệm vào năm 2012. Ba năm làm việc của Rodgers tại sân Anfield được xem là đặt nền móng cho thành công của Jurgen Klopp sau này. Sau khi chia tay Liverpool, Rodgers đến Scotland để dẫn dắt Celtic.

Rodgers bắt đầu dẫn dắt Leicester từ tháng 2/2019. Ông giúp CLB này tìm lại hình ảnh của đội bóng từng vô địch Ngoại hạng Anh 2015-2016. Trong hai mùa giải Rodgers làm việc trọn vẹn tại sân King Power, Leicester đều kết thúc mùa giải Ngoại hạng Anh ở vị trí thứ năm. Năm ngoái, ông giúp "Bầy Cáo" đoạt Cup FA và đoạt Siêu Cup Anh mùa này.

Tuy nhiên, Leicester của Rodgers đang thi đấu không thành công mùa này. Trận thua Chelsea 0-3 cuối tuần qua khiến họ rớt xuống thứ 12. Tại Europa League, "Bầy cáo" chỉ đứng thứ ba bảng C sau bốn lượt đấu. Do vậy, không ít CĐV Man Utd nghi ngờ khả năng Rodgers thành công tại sân Old Trafford.

Vĩnh San (theo Metro)