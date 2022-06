Man Utd hụt tiền vệ 42 triệu USD vào tay PSG

Theo chuyên gia tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, PSG đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ 22 tuổi Vitinha từ Porto.

Tại buổi thương thảo ngày 17/6, PSG đề nghị trả 42 triệu USD và được Porto chấp thuận. Đây cũng được cho là phí phá vỡ hợp đồng giữa Vitinha với CLB Bồ Đào Nha. Chuyên gia Romano dùng cụm từ quen thuộc "Thế là xong" (Here we go) để thông báo về thương vụ này.

Vitinha sau đó đạt thỏa thuận hợp đồng năm năm với PSG, và sẽ tiến hành kiểm tra y tế vào tuần tới. Romano nhấn mạnh PSG và Porto đang hoàn tất các thủ tục giấy tờ cuối cùng để hoàn tất thương vụ "càng sớm càng tốt".

Vitinha được trang Olocip đánh giá là tiền vệ phòng ngự hay nhất giải VĐQG Bồ Đào Nha mùa vừa qua. Ảnh: AFP

Đây được xem là bản hợp đồng đầu tiên của kỷ nguyên mới tại sân Parc des Princes. Sau mùa 2021-2022 thất bại, PSG đã sa thải Giám đốc Thể thao Leonardo và bổ nhiệm Luis Campos làm cố vấn, đang đàm phán để thôi hợp đồng sớm một năm với HLV Mauricio Pochettino. Trước đó, PSG đã gia hạn hợp đồng đến 2025 và trao nhiều quyền lực cho Kylian Mbappe.

Campos xem Vitinha là mục tiêu hàng đầu để làm mới hàng tiền vệ. Vitinha từng gây thất vọng khi thi đấu cho Wolves theo diện cho mượn mùa 2020-2021. Tiền vệ Bồ Đào Nha thi đấu 23 trận trên mọi đấu trường, gồm 19 lần tại Ngoại hạng Anh, nhưng chỉ có một bàn ở trận gặp đội hạng dưới Chorley ở vòng bốn Cup FA. Wolves, vì thế, không kích hoạt tùy chọn mua đứt.

Dù vậy, Vitinha tiến bộ vượt bậc khi trở thành trụ cột của Porto mùa 2021-2022. Anh ghi bốn và kiến tạo năm bàn qua 47 trận trên mọi mặt trận, giúp Porto đoạt cú đúp danh hiệu, giải VĐQG Bồ Đào Nha và Cup Bồ Đào Nha. Vitinha được xem là cầu thủ tiềm năng thứ ba tại giải VĐQG Bồ Đào Nha mùa vừa rồi, sau Darwin Nunez - tiền đạo 22 tuổi vừa cập bến Liverpool với mức phí 105 triệu USD, và Fabio Vieira - tiền vệ 22 tuổi đạt thỏa thuận gia nhập Arsenal với giá 42 triệu USD.

Theo báo Anh Express, Man Utd từng nhắm Vitinha - người có thể đá tốt ở vị trí số 6 và 8 - tăng cường cho hàng tiền vệ. Hồi đầu tuần, chủ sân Old Trafford được cho đã sẵn sàng kích hoạt điều khoản giải phóng của tiền vệ 22 tuổi với Porto. Tuy nhiên, PSG đã vào cuộc và nhanh chóng chốt hợp đồng.

Tân HLV Erik ten Hag ưu tiên cho hàng tiền vệ, sau khi Paul Pogba, Nemanja Matic, Juan Mata, Jesse Lingard cùng rời đi khi đáo hạn hợp đồng, còn bộ đôi Scott McTominay và Fred thi đấu không ổn định. HLV muốn tái hợp với Frenkie de Jong, và Man Utd đã gửi đề nghị 74 triệu USD tuần trước. Tuy nhiên, Barca khước từ và chỉ chấp nhận để De Jong rời đi với giá 90 triệu USD.

Hồng Duy