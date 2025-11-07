Man Utd giành cú đúp giải thưởng Ngoại hạng Anh

Tiền đạo Bryan Mbeumo, HLV Ruben Amorim lần lượt giành giải Cầu thủ, HLV hay nhất tháng 10/2025 của Ngoại hạng Anh.

Đây là lần đầu Mbeumo nhận giải, ở mùa thứ năm chơi tại Ngoại hạng Anh. Cầu thủ mới gia nhập Man Utd hè vừa qua thể hiện phong độ chói sáng với 4 lần ghi dấu giày vào bàn thắng, nhiều nhất giải đấu trong tháng, gồm ba bàn thắng và một đường kiến tạo trong ba trận. Man Utd cũng toàn thắng ba trận này, trước Sunderland, Liverpool và Brighton.

Mbeumo nhận giải thưởng hay nhất tháng 10 ở Ngoại hạng Anh, ngày 7/11/2025. Ảnh: PremierLeague

Phong độ ấn tượng của Mbeumo bắt đầu ở trận thắng Sunderland 2-0, khi anh kiến tạo để Mason Mount mở tỷ số. Một tuần sau, tiền đạo 26 tuổi người Cameroon ghi bàn ngay ở phút thứ hai trong trận gặp Liverpool, góp phần giúp Man Utd thắng trận đầu tiên trên sân Anfield kể từ năm 2015.

Đỉnh cao trong tháng của Mbeumo đến ở trận thắng Brighton 4-2 trên sân Old Trafford. Anh lập cú đúp, vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn của Man Utd mùa này, với năm bàn. Đây là lần đầu Man Utd thắng liền ba trận trong một mùa giải, kể từ tháng 2/2024.

Với giải thưởng này, Mbeumo trở thành cầu thủ Man Utd đầu tiên được vinh danh, kể từ Bruno Fernandes tháng 3/2025. Anh vượt qua 7 ứng viên khác trong danh sách rút gọn, dựa trên phiếu bầu của người hâm mộ và đánh giá từ hội đồng chuyên môn.

Mbeumo nâng tỷ số lên 3-0 cho Man Utd Bàn thắng đầu tiên của Mbeumo vào lưới Brighton.

Mbeumo trưởng thành từ lò đào tạo Troyes (Pháp) và gia nhập Brentford năm 2019 với phí chuyển nhượng kỷ lục của CLB khi đó, 8 triệu USD. Anh góp công lớn giúp đội thăng hạng mùa 2020-2021 và đạt phong độ đỉnh cao mùa trước với 20 bàn sau 38 trận.

Mbeumo gia nhập Man Utd hè 2025 với giá 87 triệu USD. Anh cùng Amad Diallo và Noussair Mazraoui có thể vắng mặt giai đoạn cuối tháng 12, đầu tháng 1 năm sau, để dự giải vô địch châu Phi.

Ruben Amorim và cộng sự với giải thưởng HLV hay nhất tháng 10 Ngoại hạng Anh. Ảnh: PremierLeague

Cùng ngày, Amorim cũng giành giải thưởng HLV hay nhất tháng, giúp Man Utd hoàn tất "cú đúp" giải thưởng cá nhân tháng 10. Trước đây, lần gần nhất họ làm được điều này là tháng 11/2023, với HLV Erik ten Hag và trung vệ Harry Maguire.

"Các cầu thủ góp công sức tạo nên giải thưởng này, không phải tôi", Amorim nói sau khi lần đầu nhận giải HLV hay nhất tháng. Ông là HLV Bồ Đào Nha thứ sáu làm được điều này, sau Nuno Espirito Santo, Jose Mourinho, Andre Villas-Boas, Bruno Lage và Vitor Pereira.

